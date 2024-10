Oggi 5 ottobre il MotoClub Trieste ha offerto, con grande generosità e competenza, una sessione di Mototerapia. Quest’ultima è stata ideata e sviluppata da un motociclista campione in Freestyle, Vanni Oddera. Nel 2009 ha iniziato ad unire il suo talento con la missione di poter aiutare le persone con disabilità, fragilità e varie malattie. Infatti ad oggi ha raggiunto circa 65000 persone in 15 paesi nel mondo, donando loro sensazioni forti. Facendoli sentire al sicuro, con fiducia, col suo mezzo che è la moto, li guida dentro le emozioni vive e vitali.



Questo è l’obbiettivo: sentirsi vivi fiduciosi e godere di momenti di normalità. Infatti il primo freddo autunnale e un po’ di pioggia ,non hanno fermato i nostri impavidi provetti centauri dell’associazione Bambini di Marco Cavallo e Anfass. Prima si sono ristorati con una merenda offerta dal Club e poi assieme ai piloti esperti, i ragazzi sono saliti sulle selle e hanno potuto godere di svariati giri presso il Campo di volo di Sgonico (TS). Tutti hanno fatto il pieno di emozioni e adrenalina. Si ringrazia fortemente il presidente del club, Massimo Pahor e tutti quelli che hanno collaborato al successo di questo evento così speciale.