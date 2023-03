La classifica delle città “maleducate”.

C’è chi ha stilato una classifica della città più maleducate d’Italia, una lista sicuramente curiosa, nella cui Top 10 compare, ahinoi, anche un capoluogo del Fvg. E, a dirlo, sono stati gli stessi cittadini del posto.

Preply, piattaforma di e-learnig per l’apprendimento delle lingue, ha infatti intervistato 1.558 Italiani che abitano nelle 19 città partecipanti al sondaggio condotto da Censuswide e residenti da almeno 12 mesi. Per determinare quali sono le città più maleducate e quali quelle più educate, è stato chiesto ai partecipanti quanto spesso osservano i 12 comportamenti maleducati scelti nella loro città. Poi è stata calcolata la media per trovare il “punteggio medio di maleducazione” di ciascuna città e stilare la classifica finale.

Ebbene, le città più maleducate sono risultate Venezia, Catania e Parma, ma all’ottavo posto c’è anche il nostro capoluogo regionale, Trieste (con un’indice di maleducazione di 6,23), che risulta avere il punteggio più alto della classifica in due comportamenti considerati inappropriati: è quella in cui capita più spesso che le persone siano assorbite dal cellulare in pubblico (punteggio di 7,71 su una media nazionale di 7,15) ed è quella in cui si è meno “gentili” alla guida, ossia non si lasciano passare le auto che confluiscono da altre strade o corsi (punteggio di 7,86 contro la media di 6,29). Tra l’altro, risulta anche una delle città meno generose per quanto riguarda le mance. Per i triestini intervistati, però, ad essere più maleducati, più che i residenti in città sono le persone che vengono da fuori, per turismo, studio o lavoro. Chissà cosa ne pensano i friulani.