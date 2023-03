Incidente a Gorizia.

Una donna è stata soccorsa a questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Brigata Re a Lucinico di Gorizia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre stava camminando è stata investita da un mezzo in transito ed è stata proiettata per circa un metro e mezzo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sono stati attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’ambulanza proveniente da Cormons. Attivato in un primo momento anche l’elisoccorso, vista la dinamica, che poi però è rientrato alla base.

La donna è stata assistita in primissima battuta dall’equipaggio di una ambulanza dedicata ai trasporti. Quindi è stata presa in carico da sanitari dell’ambulanza di Cormons che l’hanno trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia in codice giallo, in condizioni comunque stabili.