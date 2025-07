Fedriga primo tra i governatori più amati, De Toni il più apprezzato tra i sindaci del Fvg

La classifica di gradimento di governatori e sindaci in Italia.

Il Sole 24 Ore ha pubblicato l’edizione 2025 del Governance Poll, sondaggio annuale di gradimento sugli amministratori locali (governatori e sindaci) condotto da Noto Sondaggi e per il presidente della Regione Massimiliano Fedriga arriva la conferma: si piazza primo tra i colleghi italiani.

La classifica è stata realizzata a seguito di sondaggi su un campione di mille elettori per ogni Regione e di 600 per ogni Comune, disaggregati per genere, età e area di residenza. Le interviste sono state fatte tra il 7 aprile e il 27 giugno 2025.

Fedriga al vertice: primo tra i presidenti di Regione

Il presidente Massimiliano Fedriga si conferma al vertice del gradimento nazionale con un 66,5% di consensi (aveva il 68% l’anno scorso ed era terzo nel 2023 dietro a Zaia e Bonaccini), in aumento rispetto al giorno dell’elezione (+2,3%). Dopo di lui sul podio Luca Zaia (Veneto) col 66% (ma aveva quasi il 77% all’elezione) e, per la prima volta nella top 3, Alberto Cirio (Piemonte) col 59%.

I sindaci del Friuli Venezia Giulia: cresce Udine

Per quanto riguarda i sindaci dei Comuni capoluoghi, le prime tre posizioni sono occupate rispettivamente da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) con un gradimento del 73,9%, seguito da Michele Guerra (Parma) e da un ex aequo tra Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli). In coda alla classifica, invece, Roberto Lagalla (Palermo) e Giacomo Tranchida (Trapani), entrambi sotto il 45%.

In Friuli Venezia Giulia, il più amato è il primo cittadino udinese, Alberto Felice De Toni; il meno apprezzato invece, quello di Trieste, Roberto Dipiazza. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, non figura nella classifica del 2025 in quanto eletto quest’anno, e quindi escluso dal rilevamento come da metodologia del sondaggio, che prende in considerazione solo amministratori in carica da almeno un anno.

Udine – Alberto Felice De Toni

Guadagna consensi il sindaco di Udine che si posiziona al 25° posto con un gradimento del 56%, guadagnando +3,2 punti rispetto al giorno dell’elezione. L’anno scorso era 29esimo con il 55,5%.

Gorizia – Rodolfo Ziberna

Anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna mostra una crescita rispetto all’anno precedente: sale al 34° posto con il 55% dei consensi, segnando un +2,8% rispetto all’elezione del 2022. L’anno scorso era 54esimo col 52%. Segno, forse, che Gorizia Capitale della Cultura gli ha fatto bene.

Trieste – Roberto Dipiazza

Meno brillante il dato per Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, che scivola in basso: 73° posto con il 50% di gradimento, in calo di 1,3 punti rispetto al dato elettorale. L’anno scorso era 54esimo con 53,5%.