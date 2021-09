La classifica dei supermercati di Altroconsumo.

Udine deve ringraziare Panorama, Trieste il Famila e Pordenone l’Emisfero: sono questi i tre supermercati più convenienti. A dirlo l’indagine Altroconsumo, associazione dei consumatori che ha classificato i diversi punti vendita calcolando il risparmio dei cittadini per un totale di 2.792 euro all’anno. Dopo la panoramica generale dei supermercati preferiti, ora andiamo a vedere quali sono effettivamente i supermercati dove risparmia di più.

Udine.

La città di Udine è quella dove il risparmio massimo è anche il più alto, si parla infatti di un totale di 1.205 euro all’anno. Nella classifica stilata da Altroconsumo sono stati analizzati dieci supermercati. Al primo posto si trova appunto il Panorama, di viale Venezia, con un indice di risparmio pari a 107. A seguire il Carrefour di viale Tricesimo con un punteggio di 114. Ci sono poi una serie di punti vendita Eurospar che si fanno un po’ di concorrenza tra loro. In piazzale R. L. Montalcini e in via del Cotonificio l’indice di risparmio è pari a 116, spostandoci in via C. G. Sabbadini e in via M. Lizzero l’indice è di 117, ulteriore aumento per i supermercati, sempre della catena Eurospar, in via Leonardo da Vinci e in Scalo Nuovo, con indice di 118. I supermercati meno economici della città sono poi due supermercati della Coop, in via Gio Batta Bassi l’indice è di 125, mentre in via Montegrappa è di 127.

Trieste.

Per il capoluogo di regione si è registrato un risparmio massimo di 925 euro. Secondo i dati di Altroconsumo, il supermercato più conveniente è il Famila di via Valmaura, che ha un indice di risparmio pari a 111. Seconda in classifica c’è l’Eurospar di via Flavia con indice di 116, seguita da tre supermercati con stesso indice di 119, il Conad in via E. Morpurgo, l’Eurospar presso largo Barriera Vecchia e l’altro punto vendita Eurospar di via dei Leo. Gli altri posti dell’elenco sono relativi all’Ipercoop, che si trova nel centro commerciale “Torri d’Europa”, con indice di 121, poi altri tre punti vendita Coop. I primi due con stesso indice di 124, situati presso largo Barriera Vecchia e in via del Rivo, mentre il terzo presso largo a Roiano, che con indice di 127 risulta essere anche quello più costoso della città.

Pordenone.

Ultima tra le tre città analizzate per risparmio massimo è la città di Pordenone, per la quale Altroconsumo ha calcolato 662 euro. Con indice di 105 si trova in testa alla classifica l’Emisfero di via Maestri del Lavoro. Seguono rispettivamente con 107 e 108 l’Iper Visotto in via Dogana e il Mesa in via Udine. Nell’elenco compare poi il Pam in via M. Grigoletti, con indice di 111, e con pari valore 112 lo seguono l’Eurospar di viale Venezia e l’Interspar di via B. Marcello. In fondo, e quindi il meno economico di tutta Pordenone, si trova l’Ipercoop del Centro Commerciale Meduna, in via Musile, con un indice di risparmio pari a 117.

