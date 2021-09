Legatrice per salumi: semplifica il tuo lavoro

Al giorno d’oggi, i sistemi automatizzati stanno coinvolgendo tutti, sia negli uffici che nell’industria e per finire pure nel settore agricolo. Ormai, chiunque preferisce lavorare con delle macchine che svolgono innumerevoli lavori (anche per una questione di ottimizzazione dei tempi).



A tal proposito, esistono macchinari per la legatura dei salumi che sono forse fra i cibi più invitanti in commercio (spesso preferiti persino ai dolci). La legatrice per salumi è un articolo fondamentale per produrre insaccati di svariato tipo.



Svolge con facilità il compito delicato di sigillarli subito dopo averli insaccati accuratamente. Ha un funzionamento elettrico/meccanico e la velocità con cui li lega si regola facilmente. I piedi antiscivolo garantiscono la giusta stabilità per svolgere in completa sicurezza tutte le operazioni.

Legatrice per salumi: di cosa si tratta?

L’operazione di legatura dei salumi è necessaria quando si ha una norcineria.

Le legatrici per salumi, infatti, sono importanti perché velocizzano il lavoro che un tempo era manuale, assicurando una perfetta riuscita ed una velocità maggiore rispetto a prima.

La funzione primaria di queste macchine è appunto quella di legare il salume in maniera eccellente e soprattutto lo fa in condizioni igieniche ottimali.



Garantisce una forma corretta all’insaccato, eliminando tutte quelle fastidiose bolle d’aria che a lungo andare rovinano l’alimento, dopodiché permette al salume di poter stagionare senza il rischio che possano formarsi muffe. Le moderne tecnologie hanno realizzato macchine per legare i salumi specifiche per alcuni prodotti: ad esempio le legatrici a filo continuo sono perfette per la salsiccia, il cotechino ed il salame, le macchine da programmare in relazione alla lunghezza dell’insaccato stesso qualunque esso sia, ed infine i macchinari per insaccare le budella.

Sono state create anche macchine che si occupano di una legatura anticipata all’insaccatura.

Le caratteristiche principali di un’ottima legatrice



Quasi sempre tendiamo a concentrarci sul processo di stagionatura o salatura dei salumi, che sono senza ombra di dubbio fasi importantissime per regalare ad ogni prodotto sapore e gusto. Inoltre, non si può sottovalutare l’importanza di un taglio corretto della carne che la rende anche molto bella ai nostri occhi.



Ma c’è una cosa che troppo spesso non viene considerata abbastanza, mentre invece è la responsabile principale della riuscita dei salumi: la legatura. Le caratteristiche che deve avere una macchina per legare i salumi per essere eccellente sono essenzialmente tre: robustezza, igiene e versatilità.



Soffermandoci sulla versatilità, abbiamo detto che ogni salume viene sottoposto al processo di legatura, basti pensare alla differenza di dimensioni e forme, ed a quanto arriverebbe a costare dover utilizzare un macchinario differente per ogni singolo insaccato.



Per quanto riguarda la robustezza, vanno considerati i ritmi intensi a cui vengono sottoposte le legatrici, e per risultare accettabili devono lavorare senza guasti o inceppamenti continui.

Infine, parlando di igiene è scontata la sua importanza nell’industria alimentare, come è ovvio il dover garantire un livello di pulizia impeccabile di qualunque macchinario utilizzato.



Lavorando in maniera diretta con il cibo quindi, le legatrici devono poter essere pulite con facilità, in modo da consentire sempre condizioni igieniche a norma di legge e dei cibi sicuri da mangiare.

Considerazioni finali

Nel campo alimentare, la legatrice per salumi è un prodotto sempre più usato. L’arte della legatura è alquanto antica, ed è specifica per conservare il prodotto al meglio. È una tecnica usata per regalare la forma al singolo salume, ma pure per eliminare sacche d’aria che possono essersi create nel passaggio della carne dell’animale nel budello, eliminando così la possibilità della formazione di muffe.



Le migliori macchine in commercio si trovano nel sito di un’azienda famosa nel settore al sito www.legatricipersalumi.it. Interamente realizzate in acciaio Inox per essere più resistenti e affidabili, specie per quanto riguarda le questioni d’igiene, in quanto ogni zona mobile che entra a contatto con i prodotti grassi può essere pulita con estrema semplicità.

