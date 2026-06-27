Da Robbie Williams a Ultimo, i concerti fanno volare il Friuli Venezia Giulia

I numeri dei concerti in Friuli Venezia Giulia.

La musica dal vivo e il calcio trainano lo spettacolo in Friuli Venezia Giulia. Secondo il Rapporto Siae 2025, la regione ha registrato ricavi complessivi per 90,5 milioni di euro, con concerti, eventi sportivi, discoteche e cinema tra i settori più rilevanti per presenze e incassi.

A spiccare, in particolare, sono stati i grandi live della scorsa estate. Tra gli eventi con il maggiore successo di pubblico figurano infatti tre concerti ospitati in Friuli Venezia Giulia. Allo stadio Nereo Rocco di Trieste, Robbie Williams ha richiamato 28.317 spettatori, seguito da Ultimo, con 27.205 presenze, e da Cesare Cremonini, che ha portato al concerto 24.491 persone.



Il dato conferma il forte peso dei grandi live in regione, proprio alla vigilia del doppio concerto di Vasco Rossi a Udine, con lo stadio Friuli pronto ad accogliere migliaia di fan e una macchina organizzativa già definita tra parcheggi, autobus e ordinanze.



La musica domina la classifica degli incassi

Il settore più forte resta quello della musica pop, rock e leggera, che secondo i dati Siae guida la top five regionale per tipologia di evento. Il comparto ha generato 22,6 milioni di euro, pari al 25,03% del totale registrato in Friuli Venezia Giulia.

Al secondo posto si collocano le discoteche, con 3.119 eventi, oltre un milione di presenze e ricavi per 11,9 milioni di euro. Subito dopo arriva il calcio, capace di produrre 11,2 milioni di euro e di richiamare 617 mila spettatori.

Resta significativo anche il peso del cinema, che nel 2025 ha totalizzato 10,8 milioni di euro attraverso 75.957 proiezioni. A chiudere la top five sono gli altri spettacoli, con ricavi pari a 6,8 milioni di euro.

Udinese, Napoli e Lazio tra le partite più seguite

Sul fronte sportivo, il calcio conferma il proprio ruolo centrale nel panorama degli eventi regionali. Al Bluenergy Stadium di Udine, le partite più partecipate sono state quelle dell’Udinese contro Napoli e Lazio, entrambe tra i picchi stagionali per affluenza e incasso.

La sfida con il Napoli ha registrato 24.485 spettatori, mentre quella contro la Lazio si è fermata di poco sotto, con 24.460 presenze. Numeri che confermano la capacità del calcio di incidere in modo rilevante sui ricavi complessivi dello spettacolo in Friuli Venezia Giulia.

Il quadro restituito dalla Siae mostra quindi una regione in cui i grandi eventi continuano ad avere un forte potere di richiamo. A fare la differenza sono soprattutto i concerti dei grandi nomi internazionali e italiani, capaci di riempire gli stadi e generare un impatto economico importante.