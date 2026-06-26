L’attesa di Udine per il concerto di Vasco Rossi.

Udine si prepara ad accogliere Vasco Rossi per le due date in programma allo Stadio Friuli domenica 28 e lunedì 29 giugno. Secondo le stime degli organizzatori, sono attesi circa 26mila spettatori per ciascuna serata, per un totale di oltre 50mila presenze nell’arco del doppio appuntamento.

Già nella giornata di oggi, nell’area dei parcheggi dello stadio, si sono registrati i primi segnali della presenza dei fan, in attesa dell’apertura dei cancelli. Il Comune di Udine invita il pubblico a programmare con attenzione gli spostamenti, a raggiungere l’area con anticipo e a seguire le indicazioni predisposte per favorire l’afflusso e il deflusso in sicurezza.



“I concerti di Vasco Rossi rappresentano uno degli appuntamenti più importanti dell’estate non solo per Udine, ma per l’intero territorio regionale”, sottolinea il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Alessandro Venanzi. “L’arrivo di decine di migliaia di persone conferma la capacità della città di ospitare grandi eventi musicali e di costruire, insieme agli organizzatori VignaPR e FVG Music Live, alla Regione, a Udinese Calcio e a tutti i soggetti coinvolti, occasioni che producono partecipazione, visibilità e ricadute positive per le attività cittadine. Saranno due giornate di musica e festa, per le quali abbiamo lavorato affinché l’accoglienza e i servizi siano all’altezza di un pubblico così numeroso”.

Parcheggi alla Fiera e bus potenziati

Per evitare rallentamenti e congestionamenti, agli spettatori viene raccomandato di muoversi per tempo. Man mano che i parcheggi dello Stadio Friuli raggiungeranno la capienza disponibile, sarà possibile utilizzare le aree di sosta della Fiera di Udine, poste a circa dieci minuti a piedi dall’impianto.



La fermata di autobus urbani e taxi, sia per l’andata che per il ritorno, sarà individuata nel parcheggio della Curva Nord. Per l’ingresso, i bus arriveranno allo stadio fino alle 21 circa, in modo scaglionato. Per il deflusso, invece, saranno già posizionati nell’area di parcheggio indicata a partire dalle 22.30.



La linea urbana 9 di Arriva Udine sarà potenziata in occasione dei concerti. Il servizio verrà rafforzato dalle 16 alle 24 in entrambe le giornate dell’evento.



La linea 9 collega Città Fiera, Stadio, via Pasolini, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Patriarcato, stazione ferroviaria, piazzale Cella, piazzale Cavedalis e piazzale Diacono, offrendo così un collegamento diretto tra lo stadio, il centro cittadino, la stazione ferroviaria e le principali aree di interscambio.

Viabilità e uscita dal concerto

Non sono previste chiusure stradali preventive. Al termine dei concerti, tuttavia, per consentire al numeroso pubblico di lasciare l’area in condizioni di sicurezza, il traffico veicolare proveniente dalla Fiera sarà indirizzato verso la zona sud della città, in direzione di viale Candolini. Via Candonio sarà chiusa nella fase di deflusso.



“Chiediamo a chi raggiungerà lo stadio, ma anche ai residenti e agli automobilisti che transiteranno nell’area, di collaborare rispettando le indicazioni della Polizia Locale, della segnaletica e degli operatori impegnati sul posto”, dichiara l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano. “Non sono previste chiusure preventive delle strade, ma nella fase di deflusso sarà necessario regolare la viabilità per proteggere l’uscita in sicurezza di migliaia di persone. Muoversi con anticipo, utilizzare i parcheggi disponibili e, quando possibile, il trasporto pubblico contribuirà a rendere più ordinata e sicura la gestione dell’evento”.

Ordinanza su alcolici, contenitori rigidi e spray

In occasione dei due concerti, il Comune di Udine ha adottato anche un’ordinanza per tutelare la sicurezza pubblica nell’area circostante lo Stadio Friuli.



Il provvedimento sarà in vigore dalle 10 di domenica 28 giugno fino alle 3 di martedì 30 giugno e interesserà l’area dello stadio, i parcheggi nord e sud, via Frossi, viale Candolini, via Mainerio, il primo tratto di via Dello Sport, via Sagrado, il segmento di via Lombardia compreso tra via Sagrado e piazzale Pittino e viale dell’Emigrazione.



Nell’area indicata sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi. Saranno inoltre vietati la vendita, la somministrazione, il trasporto, il possesso e l’utilizzo di contenitori rigidi in vetro o ceramica, lattine in alluminio e materiali similari. L’ordinanza dispone anche il divieto di detenere, trasportare o utilizzare spray al peperoncino e sostanze sintetiche capaci di produrre effetti analoghi.

Le misure, adottate anche alla luce delle indicazioni emerse nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirano a prevenire situazioni di pericolo e a garantire il regolare e sicuro svolgimento dell’evento. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre all’eventuale sequestro cautelare dei materiali utilizzati.