Sold out il concerto di Ultimo allo stadio Teghil di Lignano.

Già da mesi lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro aveva registrato il sold out in vista del concerto di Niccolò Moriconi, al secolo Ultimo, con la data zero del tour “Ultimo stadi 2025 – La favola continua” che si è tenuto ieri sera, domenica 29 giugno e che ha regalato ai fedelissimi grandi, grandissime emozioni.

Semplicemente incredibili la scenografia e gli effetti speciali, novità assoluta del progetto in corso, che hanno amplificato ogni singola parola, ogni singola nota. La data zero del cantante romano era particolarmente attesa quest’ anno, ancora più dell’anno scorso ( anche a giugno 2024 Ultimo scelse lo stadio Teghil per la data zero del suo tour) proprio perché molti dei fan che seguono fin dagli esordi il loro artista, hanno instaurato un vero e proprio legame, una forte sinergia che si riflette al di là del piano musicale, ma che entra nella sfera emotiva, in qualche caso anche personale.

Le storie del pubblico di Ultimo a Lignano.

Proprio come Katia, arrivata a Lignano direttamente da Gallio, nel vicentino, assieme al figlio diciottenne, che ha superato un momento buio legato alla malattia, anche grazie alle canzoni di Ultimo, facendosi addirittura tatuare la frase della canzone “Quel filo che ci unisce” , che recita così : ” Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride”. E loro, madre e figlio, hanno vinto e hanno voluto sigillare la vittoria e la fine di quel percorso, proprio a Lignano.

Un palco a forma di chiave quello di Ultimo, una sorta di portafortuna riprodotto fedele dalla catenina che porta al collo, una trentina di canzoni in scaletta, luci, effetti speciali e la profondità di un artista che parla al suo pubblico con un linguaggio semplice. Ultimo come il ragazzo ‘pulito’ che racconta storie nelle quali molti si identificano. Fin dagli esordi al festival di Sanremo dove spicca nel 2019 con “I tuoi particolari”, crea una vera e propria community che gli ha permesso, in brevissimo tempo, di entrare di diritto nell’olimpo dei cantanti più amati.