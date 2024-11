Confermato il super-sconto sul carburante per le auto ibride

In Friuli Venezia Giulia il super-sconto sul carburante per le auto ibride sarà prorogato.

Buone notizie per i proprietari di auto ibride in Friuli Venezia Giulia: il super-sconto di 5 centesimi al litro sul carburante sarà prorogato anche per il 2025. L’annuncio arriva direttamente dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, questa mattina in Consiglio regionale intervenendo in merito a una interrogazione immediata relativa agli incentivi sul bollo automobilistico per auto elettriche o ibride.

“Le auto ibride in questo momento, grazie al finanziamento regionale, beneficiano di un ulteriore ribasso di 5 centesimi al litro sul prezzo del carburante, cosa che manterremo anche nella prossima Legge di stabilità in discussione a dicembre“, ha spiegato Scoccimarro.

Le tasse automobilistiche e gli incentivi sulla rottamazione.

L’assessore poi è anche intervenuto sul tema delle tasse automobilistiche e sugli incentivi per la rottamanzione. “È opportuno ricordare che la Regione Friuli-Venezia Giulia non detiene alcuna competenza in tema di tasse automobilistiche, posto che si tratta di un tributo erariale interamente disciplinato e gestito a livello statale. Nel territorio regionale si applica infatti la normativa statale in materia e il relativo gettito spetta allo Stato. L’Amministrazione regionale conferma invece, con la prossima Legge di Stabilità, il super-sconto sul carburante per le auto ibride”.

“Nella scorsa legislatura – ha voluto ricordare Scoccimarro – abbiamo stanziato oltre 20 milioni di euro per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio di vecchia generazione e per il conseguente acquisto di mezzi bifuel, ibridi ed elettrici riscontrando molto successo”.

“Tuttavia – ha aggiunto l’assessore – in questo momento non solo sussistono importanti incentivi e agevolazioni a livello statale, ma sono anche da considerarsi mutate le condizioni di contorno, in particolare rispetto alle politiche e scelte europee sull’intero settore dell’auto e sulla data del 2035 come passaggio all’elettrico, che in quel momento avevano permesso di operare una scelta di aiuto all’investimento verso l’elettrico e l’ibrido“.

“La transizione energetica e la mobilità più sostenibile – ha ribadito l’esponente della Giunta – devono essere sostenute poiché a noi tutti sono chiari gli obiettivi da perseguire e perciò non è detto che non si studino in futuro forme di aiuto in questo senso, ma tenendo presente che l’agevolazione annuale rischia di drogare il mercato e di spingere a un acquisto di massa per il quale non sono ancora pronte le infrastrutture necessarie“.

Bernardis: “Bene il super-sconto sul carburante per le auto ibride”.

“Confermare il super-sconto carburante per le auto ibride è un atto concreto che sostiene sia la transizione verso una mobilità più sostenibile, sia le tasche dei cittadini. È una misura che unisce attenzione all’ambiente e sensibilità verso i costi energetici, che pesano sempre più sulle famiglie”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente), esprimendo pieno supporto alla decisione annunciata dall’assessore regionale Fabio Scoccimarro di mantenere questa agevolazione nella prossima legge di Stabilità.

“Con la Fascia 0 stiamo raggiungendo risultati importanti per contenere il pendolarismo del pieno oltreconfine e sostenere l’economia locale, evitando un’emorragia di risorse che rischierebbe di penalizzare le nostre attività. Inoltre – sottolinea Bernardis -, le auto ibride, con l’ulteriore riduzione di 5 centesimi al litro sul prezzo del carburante, beneficeranno di un incentivo significativo, che testimonia l’impegno della Regione per promuovere una mobilità più sostenibile senza gravare sui cittadini”.

“Questa decisione – conclude l’esponente di Maggioranza – conferma che la nostra amministrazione regionale agisce concretamente per bilanciare sostenibilità e realismo economico. Ringrazio il presidente Fedriga e l’assessore Scoccimarro per aver ascoltato le istanze dei territori e dei cittadini”.