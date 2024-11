Nell’ambito del progetto “Un Campione in cattedra”, voluto dall’assessorato allo sport del Comune di Fontanafredda e accolto con entusiasmo dalla dirigenza e dal corpo docente della scuola secondaria di primo grado “I. Svevo”, il ciclista professionista Davide Cimolai ha incontrato gli studenti delle classi terze per un momento di ispirazione e confronto.

L’iniziativa, svoltasi lunedì 18 novembre, ha portato il campione locale, attualmente in forza al team spagnolo Movistar del circuito mondiale Pro Tour, a condividere il proprio percorso personale e professionale con i ragazzi, partendo dai tempi in cui frequentava lo stesso istituto, fino ai giorni attuali. Durante l’incontro, Cimolai ha raccontato le sfide e i successi della sua carriera, sottolineando l’importanza di valori come l’impegno, il sacrificio, la determinazione e il rispetto per l’avversario.

L’atleta ha incoraggiato i giovani a studiare e a inseguire i propri sogni, ribadendo come solo attraverso dedizione e tenacia sia possibile superare gli ostacoli e raggiungere traguardi significativi. L’incontro si è concluso con un vivace momento di interazione, in cui gli studenti hanno avuto l’opportunità di fare domande e confrontarsi direttamente con il campione.

L’assessorato allo sport di Fontanafredda ringrazia Davide Cimolai per la sua disponibilità e per il prezioso contributo nel trasmettere ai ragazzi l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Un grazie anche alla scuola “I. Svevo” per aver reso possibile questa iniziativa, che ha lasciato un segno indelebile nei giovani partecipanti.