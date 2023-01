Congressi Cgil, confermati i segretari uscenti a Udine e a Gorizia

Congressi provinciali Cgil a Udine e Gorizia.

Si sono chiusi con due conferme gli ultimi due congressi provinciali della Cgil in Friuli Venezia Giulia. Dopo quelli di Trieste (12-13 gennaio) e di Pordenone, all’appello mancavano Udine e Gorizia. I due congressi, tenutisi rispettivamente a Tricesimo e Monfalcone, si sono conclusi con l’elezione (a larghissima maggioranza) dei segretari uscenti, Emiliano Giareghi a Udine e Tomas Casotto a Gorizia.

Per la Cgil regionale hanno seguito i lavori il segretario generale Villiam Pezzetta, intervenuto a Tricesimo, e Susanna Pellegrini, presente invece a Monfalcone. Da registrare, a Tricesimo, anche l’intervento di Nicola Marongiu, coordinatore dell’area contrattazione e mercato del lavoro della Cgil nazionale.

Conclusa la fase provinciale, per concludere la tornata congressuale in Friuli Venezia Giulia mancano solo gli ultimi due appuntamenti regionali: il Congresso dello Sindacato pensionati, in programma lunedì 23 gennaio a Cervignano, e quello della Cgil regionale, in programma a Tricesimo il 2 e il 3 febbraio.