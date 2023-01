L’incidente nella notte a Cividale.

Incidente nella notte a Cividale dove un’auto si è ribaltata in mezzo alla strada in via Fornalis. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato causato da un capriolo sbucato all’improvviso.

Sul posto sono i vigili del fuoco volontari di Cividale che hanno messo in sicurezza la zona e il veicolo. Intervenuti anche i sanitari, ma fortunatamente il conducente non ha riportato grosse ferite ed ha rifiutato il ricovero.