“In Assestamento di bilancio, abbiamo messo a disposizione della Lega nazionale dilettanti 200mila euro per consentire alle società iscritte in Eccellenza, Promozione e Serie D di ottenere un contributo di 200 euro a partita per garantire l’ambulanza o il presidio medico di tutti gli incontri casalinghi ufficiali di campionato e Coppa Italia. La cifra andrebbe a coprire l’intera stagione sportiva“.

Lo dicono, in una nota, la consigliera regionale Lucia Buna e il capogruppo Antonio Calligaris del gruppo Lega che ribadiscono “l’importanza di questa misura in occasione dell’incontro operativo avvenuto a Palmanova nella sede della Lega nazionale dilettanti con il presidente della Figc regionale Ermes Canciani, Antonio Calligaris, il vicepresidente del Comitato regionale della Croce rossa Giovanni Antonaglia e la consigliera del Comitato regionale della Croce rossa Daniela Giol”.

Buna testimonia la volontà del gruppo Lega di “costruire un sistema più agile per sostenere le società calcistiche. Quello della salute è un aspetto sul quale abbiamo pensato di intervenire dati anche gli episodi gravi che si sono verificati negli ultimi tempi. Assieme alla Croce rossa sarà valutato lo smistamento delle ambulanze nel territorio con 24 mezzi (15 per la Promozione e 9 per l’Eccellenza) per un periodo di copertura dal primo settembre a fine maggio. Inoltre vorremmo dotare di un operatore sanitario le 140 società di Prima, Seconda e Terza Categoria con l’Assestamento di ottobre“.

“Con la “Riforma dello Sport – prosegue la consigliera di maggioranza – si è verificato un aumento dei costi. Anche per questo è giusto sostenere le associazioni sportive dilettantistiche che sono fondamentali per il nostro territorio. Permetteremo loro di svolgere le attività all’aperto in sicurezza”.

“Lo sport è sempre al centro dell’attenzione del nostro gruppo – puntualizza Antonio Calligaris, le società dilettantistiche sono fondamentali per dare un futuro al movimento calcistico. Ricordo inoltre che, sempre su iniziativa della consigliera Buna, in fase di Assestamento di bilancio, abbiamo stanziato 150mila euro per coprire le spese di noleggio di strutture prefabbricate volte a sostituire, temporaneamente, quelle fisse inagibili per interventi di ristrutturazione e manutenzione”.