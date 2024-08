L’incendio del Mare a Lignano.

Appuntamento il 16 agosto in Piazza Marcello D’Olivo di Lignano per assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico l’Incendio del Mare che ogni estate richiama oltre 50 mila spettatori. Alle 23.30 lo specchio d’acqua antistante il cuore di Pineta si trasformerà in un magico caleidoscopio, in un palcoscenico unico dove andranno in scena le meravigliose coreografie ideate dall’estro e dalla fantasia di Ciro Manfredonia, storico regista dello spettacolo pirotecnico ideato nel 1995 assieme a Renzo Ardito. Una lunga tradizione che continua anche nella scelta dell’azienda fornitrice, la Iannotta Fireworks un’antica fabbrica di fuochi d’artificio operativa dal 1720.

Ma per tutti gli appassionati di musica degli anni ’70, ’80 e ‘90 alle 21.30 le luci del palco di Piazza D’Olivo si accenderanno su Renato Pontoni e Carlo P, i dj del famosissimo Ceghedaccio. Saranno proprio i brani dell’archivio musicale di una delle manifestazioni più conosciute in Regione a dar vita a due ore di festa trasformando la piazza in una pista da ballo open air.

Un imperdibile doppio appuntamento reso possibile grazie alla società Lignano Pineta e agli oltre 100 operatori della località e alla Regione Friuli Venezia Giulia. Non mancheranno, nel corso della giornata, momenti di intrattenimento organizzati nelle rotonde lungo l’arenile di Lignano.