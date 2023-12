Le nuove misure per sostenere la natalità in Friuli Venezia Giulia.

Contributi sul mutuo casa alla nascita del terzo figlio e prestiti alle giovani coppie del Friuli Venezia Giulia. “In Stabilità 18 milioni per misure concrete volte a contrastare il declino demografico e incentivare la formazione di nuovi gruppi familiari”. Le ha annunciate il governatore Massimiliano Fedriga durante i lavori d’Aula.

“Si tratta, in questo emendamento, di contributi per abbattere i mutui casa destinati a chi mette al mondo un terzo figlio e di convenzioni per la concessioni di prestiti che premiano le giovani coppie, rimborsati progressivamente alla nascita di un figlio”, ha sintetizzato Fedriga. “Trovano così conferma e ulteriore sostanza – hanno rilevato il governatore e l’assessore Alessia Rosolen – le politiche ad ampio raggio e di lungo respiro portate avanti da quest’Amministrazione a sostegno della genitorialità e di nuovi nuclei, politiche che guardano con interventi sull’oggi al Friuli Venezia Giulia di domani”.

Il contributo per la nascita del terzo figlio.

In dettaglio, viene previsto un contributo alle famiglie in occasione della nascita del terzo figlio per l’abbattimento del capitale residuo del mutuo per l’acquisto della casa. Beneficiari i nuclei destinatari della Carta Famiglia che si impegnino a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia per tre anni dalla concessione del contributo. Il contributo si applica anche in caso di terzo figlio adottato, purché di meno di 18 anni. L’importo, in fase di prima applicazione, arriva fino a 20mila euro per figli nati a partire dal 1° gennaio 2024.

Un prestito per le giovani coppie.

Una seconda misura mira a incentivare la formazione di nuovi gruppi familiari. A tale scopo la Regione interviene per stipulare una convenzione con gli istituti di credito disponibili a concedere un prestito a giovani che costituiscano un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30mila euro da estinguere entro 5 anni. Nel caso di nascita di un figlio, la Regione riconosce un ulteriore contributo di 15mila euro a decurtazione della quota capitale del prestito. Un ulteriore contributo viene erogato nel caso della nascita di un secondo figlio a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito.

Beneficiarie sono le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare in possesso di Isee pari o inferiore a 35mila euro, residente in territorio regionale da almeno 24 mesi continuativi e previo impegno a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del prestito. Anche in questo caso la misura vale anche per figli adottivi.