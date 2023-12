È arrivato in Carnia il “Fiocco Giallo”, il regalo di Poste Italiane riservato ai neo genitori dipendenti di Poste Italiane. Il cofanetto giallo colmo di prodotti per l’infanzia utili per dedicare al piccolo le migliori attenzioni, a marchio Chicco e Fiocchi di Riso del gruppo Artsana, è stato consegnato a Michela Morocutti, residente a Paluzza, direttrice dell’Ufficio postale di Prato Carnico, mamma del neonato Enea e di una figlia più grande, Nora, di 4 anni.

“Fiocco Giallo” di Poste Italiane ha l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai neogenitori e celebrare il nuovo arrivo nella grande famiglia di Poste. Mamma Michela ha ricevuto in dono un pacco giallo contenente prodotti per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, fino all’indispensabile dispositivo antiabbandono per l’auto di mamma e papà, obbligatorio già dal 1° ottobre 2018.

Le parole della neomamma Michela e l’amore per la Carnia.

L’orgoglio e la resilienza rappresentano il filo conduttore della vita lavorativa e personale di Michela Morocutti che ha trovato nella Carnia il suo punto di partenza e quello di arrivo: “Il pacco regalo è stata proprio una bella sorpresa. Tanti prodotti utili per prendermi cura del mio piccolo in questi mesi mentre mi sto preparando a tornare al lavoro. Adesso sono a casa in maternità sicuramente non sarà facile allontanarmi dal piccolo Enea, ma ho comunque ho voglia di ritornare in servizio. Amo il mio lavoro: il contatto con la gente, rendermi utile, aiutare le persone. Lo amo ancora di più perché lavoro in Carnia, la terra dove sono nata e dove ho scelto di tornare a vivere. Lavoravo con un ottimo contratto presso la Regione a Trieste: mi occupavo di progetti europei, ma ho scelto di cambiare vita, in controtendenza perché Poste Italiane mi ha permesso di vivere nelle mie montagne, dove la vita è semplice e genuina, i rapporti più veri, dove ci si conosce tutti. In ufficio parlo molto spesso la mia lingua, il carnico e per molti utenti questo rappresenta un valore aggiunto importante! Qui mi piace tanto di più”.

Il Fiocco Giallo.

L’iniziativa di Poste Italiane, che si rivolge a tutti i dipendenti neogenitori, ha avuto un grande successo. A pochi giorni dal lancio, infatti, sono già oltre 350 le richieste, per bambini già nati o attesi tra luglio e agosto, con una partecipazione che vede coinvolte fino ad oggi 19 regioni, 67 province e 170 comuni, di cui 28 Piccoli Comuni. Il progetto, pensato dall’Azienda per sostenere concretamente le famiglie, la natalità e la genitorialità assume un’importanza ancora maggiore in un periodo storico in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più.