Advent Pur si conferma un successo: ancora 3 giornate per visitarlo

Si conferma il grande successo di Advent Pur, l’incantato sentiero dell’avvento che da ormai diversi anni caratterizza la Valcanale nel periodo che ci accompagna al Natale. Il 16, 17 e il 23 dicembre non prendete impegni: saranno le ultime occasioni per vivere a pieno un’emozione capace di riavvicinarci al periodo più incantato dell’anno. Salutato “Advent Pur”, il Natale a Malborghetto – Valbruna proseguirà poi con altri interessanti appuntamenti.

Vivere una favola.

Non avete ancora avuto occasione di visitare “Advent Pur”? Niente paura, l’incantato percorso ricavato tra i boschi della piana di Valbruna vi attende per altre tre giornate speciali da vivere immersi nella magica atmosfera natalizia e negli antichissimi riti della Valcanale. Il 16, il 17 e il 23 dicembre puntuali alle ore 16, le lanterne di “Advent Pur” si riaccenderanno per avvolgervi idealmente in un caldo abbraccio che vi accompagnerà lungo tutti i due chilometri che vi permetteranno di riconciliarvi con le genuine emozioni del Natale di una volta fatto di tradizioni, sapori e profumi.

Il villaggio.

Il percorso è caratterizzato da diverse tappe in cui è possibile ammirare le opere lignee di svariati artigiani locali che, a loro modo, hanno voluto rappresentare il periodo dell’Avvento. Un viaggio nel tempo e nell’arte che conduce fino al caratteristico villaggio dell’Avvento, vera grande novità di questo “Advent Pur”. Dopo aver camminato, per chi lo vuole, in solitaria nel bosco, ecco che all’orizzonte compariranno le luci di alcune caratteristiche casette in legno, ognuna delle quali è pronta a svelare una sorpresa.

Artigianato locale.

Lungo “Advent Pur”, i più attenti potranno scoprire tre speciali bacheche all’interno delle quali sono esposti particolari oggetti dell’artigianato tradizionale. Manufatti in legno, in lanacotta, in vetro che permetteranno a tutti di portare a casa un “pezzo” di Advent Pur. Sì perché proprio all’interno del nuovo villaggio, sarà anche possibile acquistare palline decorative da appendere all’albero, speciali angeli per arricchire il presepe o ancora stelle, cuori e bastoni in legno: simbolo dell’ambiente montano. Una scelta varia e capace di soddisfare tutti i gusti.

Riscaldarsi lungo il percorso.

E a proposito di gusto, non dimenticate che lungo “Advent Pur” sarà possibile anche riscaldarsi grazie a due speciali punti di ristoro in cui, grazie ad altrettante storiche stufe, i volontari vi accoglieranno preparando the caldo che potrete degustare tranquillamente magari ammirando un fantastico cielo stellato. E se partendo da casa vi foste dimenticati di portare con voi qualcosa dove mettere la bevanda, non c’è nessun problema. All’ingresso del sentiero, oltre a noleggiare la caratteristica lanterna e a scansionare il QR Code di “MACA Advent Pur”, la speciale guida dove ottenere tutte le informazioni riguardanti il sentiero, sarà possibile anche acquistare le iconiche tazze e borracce con il logo di “Advent Pur”, accessori unici per vivere ad ogni sorso la magia del Natale.

Babbo Natale racconta.

Come ogni anno particolare attenzione è stata data ai bambini. Oltre al nuovissimo villaggio dove poter fare “amicizia” con gli animali della fattoria e ascoltare le fiabe raccontante al caldo di una casetta in legno, non poteva mancare l’appuntamento con lo spettacolo teatrale itinerante. Domenica 17 dicembre dalle ore 14.30, Ana-Thema Teatro proporrà, lungo il sentiero, la fiaba “Babbo Natale e le leggende delle feste”: un percorso nel quale magici protagonisti con l’Elfo Fortunato, la Fatina dei Denti o il Guardiano dei sogni, tutti guidati dal grande Babbo Natale, racconteranno la loro storia. L’appuntamento è con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Malborghetto-Valbruna. Lo spettacolo sarà poi replicato il 28 dicembre alle ore 17 nella piazza del Palazzo Veneziano di Malborghetto.

Cultura e musica.

Per quanto riguarda la cultura e la musica vi attendono altri due imperdibili appuntamenti. Il primo è previsto dal 20 dicembre al 7 gennaio e vede protagonista la mostra fotografica “Forme Effimere”. Il fotografo tarvisiano Edo Piantadosi vi condurrà attraverso un coinvolgente viaggio alla scoperta dell’acqua e delle sue mutevoli fattezze. Il secondo appuntamento propone il fascino di un concerto gospel grazie al coro “Harmony Gospel Singers” che il 30 dicembre nella chiesa della Visitazione di Maria Vergine a Malborghetto con inizio alle 20.30 vi condurranno attraverso il loro “20 Years of us” Christmas Tour.

Calendario monumentale e Pechtra Baba

L’ultimo appuntamento con “Advent Pur” sarà sabato 23 dicembre, ma non termineranno gli appuntamenti legati alle festività natalizie. Fino al 31 dicembre prosegue il quotidiano appuntamento con il “Monumentale Calendario dell’Avvento”. Le prime caselline si sono aperte il 5 dicembre e fino a San Silvestro le finestre del cinquecentesco Palazzo Veneziano sono pronte a regalare emozioni grazie alle lastre in plexiglass retro illuminate che sveleranno le immagini delle tradizioni invernali presenti in Valcanale e i classici soggetti legati all’iconografia natalizia.

Gli eventi legati ad “Advent Pur” si concluderanno poi il 5 gennaio quando, alle ore 18.00 presso la piazza Palazzo Veneziano farà la sua comparsa la Pechtra Baba, figura mistica molto popolare nell’arco alpino, spirito nefasto che sarà scacciato dai bambini lanciati in corse sfrenate.

Advent Pur: il percorso.

Ricavato a Valbruna sotto lo sguardo vigile delle Alpi Giulie, l’”Advent Pur” è un’emozionante escursione invernale della lunghezza di circa 2 chilometri senza particolari dislivelli che attraversa il bosco e la piana del paese: un luogo fatato che ha animato i fine settimana di dicembre, con la sola esclusione del 5 dicembre giorno tradizionalmente dedicato a San Nicolò e ai Krampus e l’apertura straordinaria dell’8 dicembre. Dalle 16 alle 19 (orario di ultimo accesso) chi vorrà potrà munirsi, su cauzione a dieci euro, di una lanterna e compiere questo suggestivo cammino che è gratuito per residenti e per i piccoli al di sotto dei 6 anni, ha un costo di 4 euro per i bambini dai 7 ai 13 anni e di 6 euro per tutti gli altri.