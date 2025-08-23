Controesodo in autostrada, rallentamenti e code al Lisert e Palmanova

Il traffico in autostrada nella prima giornata di controesodo.

La prima giornata del grande controesodo si avvia alla conclusione secondo le previsioni: si stima in circa 190 mila i mezzi che transiteranno nell’arco delle 24 ore lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico.



I rientri dalle località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e dalla Slovenia e dalla Croazia hanno comportato rallentamenti e code di 2 chilometri al massimo nel tratto della A4 (Venezia-Trieste) tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, per chi era diretto verso la A23 (Palmanova – Tarvisio), e di 7 chilometri (punta massima registrata alle ore 12,00) in ingresso alla A4 attraverso la barriera di Trieste/Lisert, dove si è riversato gran parte del traffico proveniente dal Centro Est Europa per le deviazioni causate dalla chiusura della H4.

E’ qui che si sono concentrate gran parte delle forze della Concessionaria che ha messo in campo, in ingresso alla barriera, anche i piazzalisti (assistenti per incanalare le auto alle piste di pedaggio) garantendo così maggiore fluidità al traffico; traffico che al Lisert ha registrato rispetto al sabato omologo di un anno fa il passaggio di circa mille mezzi in più (si prevede a fine giornata il transito di circa 30 mila mezzi).

Le stesse deviazioni determinate dalla chiusura della H4 hanno comportato anche un drastico calo di transiti sull’alternativa alla A4, ovvero sulla A34 (Villesse – Gorizia) con il passaggio di circa 4.000 mezzi in meno (da 8.877 a 4348), ovvero il 51% in meno.

Sul resto della rete da registrare nel corso della mattinata code all’ingresso di Latisana (per il rientro dei turisti), rallentamenti sulla A23 in direzione Nodo di Palmanova (per l’arrivo di austriaci e tedeschi verso le località di mare) con conseguenti code a Latisana e rallentamenti nel tratto a due corsie tra Portogruaro e San Stino in direzione Venezia. Tutto questo traffico si è andato ad esaurire nell’arco di circa due ore, non creando criticità.

Intorno alle 16:45 i chilometri di code in ingresso al Lisert sono 5, mentre sul resto della rete la circolazione risulta regolare.

Domani bollino rosso.

Per domani, domenica 24, è previsto “bollino rosso” con il transito di quasi 180 mila mezzi e code e rallentamenti sempre sulla A4 in direzione Venezia. In ingresso al Lisert è previsto l’afflusso di circa 26 mila veicoli. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 07 alle 22.