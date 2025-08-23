Euro-Sportring sceglie ancora Lignano: la città si conferma amica dello sport giovanile

23 Agosto 2025

di Redazione

Lignano rafforza il suo ruolo di città amica dello sport giovanile, accogliendo nei giorni scorsi la delegazione internazionale di Euro-Sportring, fondazione internazionale senza scopo di lucro con sede operativa a Baarn, nei Paesi Bassi, che da oltre 60 anni organizza e promuove tornei internazionali di calcio e pallamano, coinvolgendo circa 8 mila squadre provenienti da oltre 30 nazioni,

Nei giorni scorsi la fondazione era presente a Lignano Sabbiadoro, con una propria delegazione composta dallo staff della sede olandese – con rappresentanti di tutte le aree, dal marketing alla dirigenza – e da una quarantina di agenti attivi nei diversi Paesi d’Europa.

La delegazione è stata accolta allo stadio Teghil dall’Assessore con delega allo sport, Giovanni Iermano, che ha dato il benvenuto a nome della città. “Ringrazio Euro-Sportring per aver scelto il Teghil come cornice dei loro eventi, un’occasione preziosa per mostrare la vocazione sportiva della nostra città a livello internazionale“, è stato il commento dell’assessore Iermano, durante il sopralluogo allo stadio cittadino. Per la nostra località sarà un onore ospitare, ancora una volta, i tornei internazionali del circuito Euro-Sportring, che ogni anno portano a Lignano circa 10.000 giovani atleti provenienti da tutta Europa”.

“Questa amministrazione crede in una Lignano Sabbiadoro città amica dello sport giovanile, continuando a promuovere tutte quelle manifestazioni che portano competitività, ma anche fair play, inclusione e crescita personale dei giovani atleti”.

“C’è tutto un ecosistema che stimola turismo sportivo, formazione tecnica e partecipazione delle famiglie, che va sviluppato per le conseguenti ricadute positive sull’economia locale. Una filosofia che questa amministrazione persegue fortemente affinché Lignano continui a essere una destinazione di riferimento per il turismo sportivo europeo”.

