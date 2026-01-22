Controlli ambientali: Regione Fvg, Arpa e Fiamme Gialle fanno squadra

Le novità sui controlli ambientali.

Un’alleanza operativa per rafforzare i controlli ambientali, evitare doppioni e puntare di più sulla prevenzione che sulle sanzioni. È questo il cuore del protocollo d’intesa triennale firmato tra Regione Friuli Venezia Giulia, Arpa Fvg e Guardia di Finanza, un accordo valido su tutto il territorio regionale e immediatamente operativo.

A siglarlo, nella sede del Comando regionale delle Fiamme Gialle, sono stati l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Fabrizio Nieddu, e la direttrice di Arpa Fvg, Anna Lutman.

“Investire sul rafforzamento della cooperazione interistituzionale significa promuovere una governance collaborativa e flessibile, capace di rispondere con tempestività alle sfide che ci attendono anche in campo ambientale – ha dichiarato Scoccimarro –. Attraverso la collaborazione tra Guardia di Finanza, Regione e Arpa Fvg aumentiamo la tutela per il territorio e i cittadini, ottimizzando l’attività di controllo”.

Il protocollo punta a migliorare la gestione delle attività legate alla tutela ambientale attraverso una programmazione condivisa degli interventi e un’analisi costante delle criticità. Al centro dell’intesa ci sono lo scambio stabile di dati e informazioni e il coordinamento delle azioni di vigilanza, con particolare attenzione alla tutela delle acque e dell’ambiente marino, ai siti contaminati e alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

“L’obiettivo strategico è lavorare sulla prevenzione, su regole chiare e sulla formazione, superando una visione della vigilanza basata esclusivamente sulla sanzione – ha spiegato l’assessore –. Questo protocollo ci permette di coordinare azioni strategiche con enti pubblici e privati, favorendo sinergie, ottimizzando risorse ed evitando la duplicazione dei controlli sugli stessi soggetti“.

Un aspetto rilevante riguarda anche i controlli amministrativi sulle attività economiche. Dopo il riassetto delle competenze seguito all’assorbimento delle funzioni delle ex Province, la Regione ha riorganizzato l’intero sistema dei controlli ambientali. “Per questo – ha sottolineato Scoccimarro – la Direzione ambiente e Arpa Fvg stanno stringendo accordi con le autorità di vigilanza per condividere regole, documenti e procedure comuni. Vista la complessità delle normative ambientali, questa collaborazione è fondamentale per garantirne un’applicazione uniforme in tutto il Friuli Venezia Giulia”.

La Guardia di Finanza, dal canto suo, utilizzerà le informazioni condivise per orientare l’azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari, con un’attenzione particolare all’uso delle risorse europee e nazionali destinate al settore ambientale. “Il valore di queste iniziative è duplice – ha concluso l’assessore –: da una parte salvaguardiamo l’ecosistema che lasceremo alle future generazioni, dall’altra garantiamo equità a cittadini e imprese che rispettano le regole e investono nella sostenibilità”.