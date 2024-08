Donazione del valore di 30mila euro. Il ringraziamento del presidente Fedriga

Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Coop Italia, ha donato 500.000 mascherine chirurgiche alla Regione Friuli Venezia Giulia, per un valore di oltre 30.000 euro. Questo gesto di solidarietà intende supportare le strutture sanitarie locali e garantire una maggiore protezione per gli operatori e i pazienti.

I dispositivi di protezione individuale come le mascherine restano, infatti, indispensabili nella sanità: essi rappresentano una barriera fondamentale contro la diffusione di infezioni e sono cruciali per la sicurezza di medici, infermieri e pazienti. Garantire la disponibilità continua di questi dispositivi è, dunque, essenziale per prevenire eventuali focolai e proteggere la salute pubblica.

Richiamo alla solidarietà, valore del mondo cooperativo

La donazione di Coop non è solo un gesto di generosità, ma anche un richiamo all’importanza della solidarietà, un valore fondamentale che guida la cooperativa. La cooperazione, infatti, nasce dall’idea di supportare e aiutare gli altri, specialmente nei momenti di difficoltà. Attraverso questa donazione, il mondo cooperativo dimostra ancora una volta il suo impegno verso la comunità e la sua volontà di contribuire attivamente al benessere collettivo.

“Il nostro impegno è sempre stato quello di essere al fianco delle comunità in cui operiamo. Questa donazione è un significativo contributo – che si aggiunge ad altri altrettanto rilevanti – per sostenere chi è in prima linea nella tutela della salute pubblica”, ha dichiarato Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0. “La cooperazione è la nostra forza e continueremo a lavorare per costruire una società più solidale e inclusiva“.

Il ringraziamento del presidente Fedriga

Il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ha espresso “un sincero ringraziamento a Coop Alleanza 3.0 per questa donazione che ha una grande valenza e significato non solo per il nostro comparto sanitario, ma per la comunità regionale tutta. È anche attraverso questi gesti di generosità che il rapporto tra le istituzioni e il mondo produttivo può solidificarsi sempre più, al fine di perseguire azioni concrete nell’interesse comune e a supporto di chi ne ha più bisogno. Per individuare le migliori strategie di sviluppo futuro, è importante continuare a ‘cooperare’ condividendo una visione programmatica di lungo raggio”.

Coop ribadisce così la sua missione di promuovere la salute e il benessere della comunità, confermando l’importanza di valori come la solidarietà e la cooperazione.