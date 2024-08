La Ueb Gesteco incontra i suoi tifosi a Villa de Claricini Dornpacher

Lunedì 12 agosto appuntamento con i tifosi in occasione del raduno

In occasione del raduno, lunedì 12 agosto, per tutti i tifosi della Ueb Gesteco Cividale ci sarà la possibilità di incontrare la squadra, dalle 20, a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco.

Sarà l’occasione perfetta per riabbracciare capitan Rota e compagni e per conoscere le nuove Aquile in una cornice nota alla società ducale. Poco più di un anno fa, infatti, la Ueb aveva festeggiato proprio a Villa de Claricini Dornpacher (nella foto) la conclusione della sua prima stagione in serie A2 e ora, con un’altra splendida annata alle spalle, Cividale è pronta a ripartire da qui, insieme ai suoi sostenitori.