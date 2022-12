Il cordoglio del Friuli per la morte di Papa Benedetto XVI

Sono moltissimi i messaggi di cordoglio anche dal Friuli Venezia Giulia per la morte di Papa Benedetto XVI.

Il governatore Massimiliano Fedriga lo ricorda come “Una figura potente, che lascia un vuoto profondo ma anche un segno indelebile nella storia, in quanto ha dimostrato la forza di sapersi ritirare portando con sé la Croce per tutta Chiesa. Un passo di lato tanto autorevole quanto per certi versi spiazzante, che anche in quell’occasione confermò lo spessore teologico e umano di Benedetto XVI”.

Come ha sottolineato Fedriga, “uno dei messaggi di Benedetto XVI che voglio ricordare è quello dell’invito rivolto ai cattolici a impegnarsi attivamente nella vita civica delle comunità, portando quei valori che sono alla base della nostra cultura e della nostra storia”. Infine il governatore ha rimarcato la capacità di Ratzinger di esser stato un Papa per certi aspetti innovativo nelle scelte e al contempo determinato nel riaffermare i principi dottrinali del cattolicesimo.

Anche il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva ricorda la figura di Papa Benedetto XVI. “Il Pd del Friuli Venezia Giulia rende omaggio alla figura di Papa Benedetto nel giorno della sua scomparsa, unendosi al cordoglio della grande comunità dei credenti cui partecipa. Teniamo stretto l’insegnamento che ci ha lasciato al Convegno ecclesiale ad Aquileia, quando vi colse il cuore della ‘missione del Nord-est del futuro che si apre anche ai territori circostanti e a quelli che, per diverse ragioni, entrano in contatto con essi’.

Cari sacerdoti e cari fedeli,

la morte di Papa Benedetto XVI ci tocca il cuore perché è la perdita di un padre che si è spento come i grandi patriarchi del popolo di Dio, dopo essersi totalmente consumato per il suo Signore e per i suoi fratelli.

Al nostro dolore, si unisce però un sentimento di profonda riconoscenza a Dio Padre e al Signore Gesù per averlo scelto e donato alla Chiesa come guida illuminata in questo tempo complesso e come pastore amorevole e, insieme, coraggioso di fronte alle prove che non sono state risparmiate al Corpo di Cristo durante il suo pontificato.

Il nostro grazie va, spontaneamente, anche a lui per il bene che ha fatto a ognuno di noi, a tutto il popolo di Dio e a tutta la società contemporanea attraverso la sua testimonianza cristallina, il suo insegnamento chiaro e profetico e il suo silenzio, nutrito di preghiera, degli ultimi anni nel monastero Mater Ecclesiae.

Ci sarà tempo per prendere coscienza della grandezza di fede, di dottrina e di carità di Benedetto XVI. In questo momento invito tutti ad offrirgli il dono della nostra preghiera personale e comunitaria mentre egli sta vivendo quell’incontro ultimo a cui si preparava con dei sentimenti che lui stesso ci ha confidato: «Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita […]. Sono comunque con l’animo lieto perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto ma, al contempo, l’amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie insufficienze […]. Mi torna continuamente in mente quello che Giovanni racconta all’inizio dell’Apocalisse: egli vede il Figlio dell’uomo in tutta la sua grandezza e cade ai suoi piedi come morto. Ma Egli, posando su di lui la destra, gli dice: “Non temere! Sono io!”».

Gesù risorto lo accolga come un «servo fedele della vigna del Signore», come si era lui stesso definito. E il caro Papa Benedetto XVI continui dal cielo la sua preghiera di intercessione per la Chiesa.

Invoco su tutti voi la benedizione di Dio provvidente all’inizio del nuovo anno, per intercessione della Vergine Maria, Madre di Dio.