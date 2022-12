Papa Benedetto XVI è morto questa mattina.

E’ morto questa mattina alle 9 e 34 Benedetto XVI, il Papa emerito aveva 95 anni. Nato a Marktl, in Germania, è stato il 265º Papa della Chiesa cattolica. Fu eletto Papa dal conclave il 19 aprile 2005, mentre 11 febbraio 2013 Benedetto XVI ha annunciato la sua rinuncia al ministero, a partire dal 28 febbraio dello stesso anno. Da nove anni viveva nel monastero vaticano Mater Ecclesiae e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, si legge nella nota del direttore della Sala Stampa vaticana,

In Friuli è ancora vivo il ricordo della sua visita alla Basilica di Aquileia nel maggio del 2011 quando ad accoglierlo, lungo le strade del corteo papale e ad Aquileia ci furono 40mila persone. Un discorso molto sentito ai fedeli che al termine aveva visto anche il saluto in friulano del Santo Padre: “Cjârs fradis e sûrs, il Signór us benedissi e us dedi pâs e prosperitât”.