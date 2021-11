Il call center per prenotare il vaccino intasato in Fvg.

La “molla”, per molti, è evidentemente la paura di nuove limitazioni. Senza dimenticare che sono partite anche le prelazioni, dedicate agli over 40, per richiamo o terza dose.

Zona gialla ad un passo in Fvg, cosa si rischia davvero.

Fatto sta che, questa mattina, le linee del call center sanitario regionale, uno dei canali dai quali prenotare il vaccino in Friuli Venezia Giulia, erano intasate. Nonostante svariati tentativi, molti hanno trovato occupato e prendere la linea si è rivelata impresa ardua.

Il timore di molti è che possa arrivare una stretta anche in zona bianca per i non vaccinati, con il “super Green Pass” che limiterebbe, e di molto, alcune attività possibili per chi ancora non si è immunizzato. Così, molti indecisi sembrano pronti a fare il passo e a vaccinarsi.

