Il corteo dei No Green Pass di scena a Udine e in Fvg.

Cambiano le regole del gioco, ma non la voglia dei “no Green Pass” di protestare in Friuli Venezia Giulia. L’ennesimo corteo di chi non approva l’entrata in vigore del passaporto sanitario è andato in scena ieri pomeriggio a Udine, per la prima volta con le nuove norme imposte dal Viminale per i manifestanti.

Nella nebbia, un “serpentone umano” si è mosso dalle 17 da piazzale Chiavris a piazza XX Settembre, “A una dittatura sempre più oppressiva si oppone una Resistenza sempre più tenace. La regione è compatta nell’opporsi al liberticida governo Draghi” dicono sui social i promotori del raduno, gli esponenti di Costituzione in azione.

I cortei di dissidenti, intanto, non si fermano. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 23 novembre a Trieste, quando i manifestanti sfileranno ancora una volta per opporsi all’obbligo di Green Pass: molti di loro saranno in arrivo anche dal Friuli.

