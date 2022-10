I luoghi da visitare in autunno in Friuli Venezia Giulia.

Se ti piacciono i colori dell’autunno, stare a casa ti annoia ma non sai dove andare…sei nel posto giusto! Il Friuli Venezia Giulia offre alternative per tutti i gusti e tutte le richieste. Per trascorrere al meglio questi weekend autunnali, ecco i luoghi più curiosi da visitare in autunno in Friuli.

Venzone

Il Duomo di Venzone.

Quale scelta migliore di Venzone, per celebrare ottobre, l’autunno…e la zucca! L’antica città medievale ospita infatti ogni anno la festa della zucca inserita in un affascinante contesto medievale. Nata quasi per caso nel 1991, la festa si tiene nel quarto fine settimana di ottobre.

Laghi di Fusine

I laghi di Fusine.

In una cornice autunnale e di foliage, i laghi di Fusine sono un capolavoro della natura autunnale. I due laghi sono situati ai piedi del Monte Mangart, nella Foresta Millenaria di Tarvisio. Una bellezza autentica che mescola la tipicità del posto al riflesso dei colori nel lago. Perfetto per chi vuole godersi un pomeriggio tranquillo su una panchina, per chi è alla ricerca della foto perfetta, ma anche per chi vuole dare uno scenario diverso ai propri allenamenti sportivi.

Monte Matajur

La cima del Monte Matajur.

Per sentirci padroni del Friuli, basta raggiungere la cima del Monte Matajur. Raggiunta infatti la chiesetta del Cristo Redentore, sarà possibile ammirare un panorama mozzafiato sull’intera Regione. La cima, situata a 1641 s.l.m., protegge la cittadina di Cividale del Friuli. I sentieri percorribili sono molti: dal Rifugio Pelizzo, da Cepletischis o da Mersino. Una camminata di bassa difficoltà, menù perfetto per una giornata in famiglia!

Poffabro

Veduta su Poffabro.

Se il mood è più romantico e nostalgico, allora la meta perfetta è Poffabro. Un museo a cielo aperto nel cuore della Val Colvera. Poffabro si trova solo a una trentina di chilometri da Pordenone. Balconi in legno, case in pietra tagliate al vivo e abitazioni cinquecentesche: Poffabro è un caldo abbraccio tra l’uomo e la natura.

Gradisca d’Isonzo

Viale cittadino di Gradisca d’Isonzo.

Che sia autunno o primavera, Gradisca rimane uno dei borghi più belli d’Italia. Una vera e propria fortezza quattrocentesca costruita sulla riva destra dell’Isonzo dai veneziani con il contributo di Leonardo Da Vinci. Le passeggiate per le vie cittadine sono vere e proprie immersioni nella storia del passato e in atmosfere semplicemente magiche.

Sauris

Veduta su Sauris.

Unire il turismo all’enogastronomia? Eccome se si può! Nel programma di un turismo così, non può mancare una tappa a Sauris. La bellezza della montagne dell’atmosfera carnica, si uniscono ai sapori dello speck e del prosciutto locali. Non mancheranno nemmeno birra, formaggio di malga e gnocchi di zucca. Con soli 420 abitanti, Sauris propone anche numerose passeggiate nel verde, che la rendono una meta perfetta.

Sutrio

Veduta su Sutrio.

Sutrio è ufficialmente un “borgo autentico”. Situato ai piedi del famigerato monte Zoncolan, con 1300 residenti, a Sutrio è possibile osservare le antiche botteghe in cui si lavorava la materia prima per la realizzazione di sculture. Grazie alle strutture dell’albergo diffuso, oggi Sutrio offre diverse possibilità di soggiorno, in un clima tipicamente montano.

Le città

Vista sulla città di Cividale del Friuli.

Quando il clima è mite, le giornate non sono né calde né fredde, la città la meta con cui “si va sul sicuro”. Tra le perle friulane dia visitare non si possono non citare la storica Aquileia, patrimonio UNESCO assieme alla città ducale di Cividale del Friuli. C’è poi Grado con il suo fascino marittimo e Trieste, la città monumentale capace di meravigliare gli occhi ad ogni via.

Insomma, tutto il Friuli meriterebbe di essere visitato, perché bello in ogni suo angolo. Con questa lista dei luoghi più curiosi da visitare in autunno in Friuli non ci sono più scuse per non trascorrere piacevoli gite fuori porta in Regione!