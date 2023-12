Costo della vita, il Fvg tra le regioni più care d’Italia: due capoluoghi nella top ten

Il costo della vita in Friuli Venezia Giulia.

Alle famiglie del Friuli Venezia Giulia, l’inflazione ha portato un vero e proprio salasso, qui più che in molte altre parti d’Italia: la nostra regione, infatti, è tra quelle che hanno subito un maggiore aumento del costo della vita.

Un record negativo che emerge dall’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati Istat sull’inflazione aggiornata a novembre: il Fvg è tra le regioni più care d’Italia, guadagnandosi il terzo posto nella classifica nazionale. Da noi, la spesa annua per una famiglia media è aumentata di 274 euro; peggio di noi, il Trentino Alto Adige (secondo, con un rincaro di 286 euro) e l’Umbria, prima con 294 euro. La media italiana si attesta invece sui 152 euro, ossia 122 euro in meno che nella nostra regione.

Nella classifica delle città, inoltre, due capoluoghi del Fvg rientrano nella top ten di chi ha subito i maggiori rincari: si tratta di Trieste, nona con + 325 euro a famiglia, e Pordenone, decima con 302 euro in più a nucleo (l’inflazione annua di novembre segna rispettivamente +1,4 e +1,3).

Va meglio a Udine e Gorizia che registrano comunque valori di aumento superiori alla media italiana. Nel capoluogo friulano, una famiglia media spende 209 euro in più all’anno (26esimo in Italia) mentre in quello isontino, l’aumento è di 178 euro (35esimo). Il record spetta a Bolzano, con un rincaro annuo di ben 425 euro mentre, dall’altra parte della classifica, si registra addirittura una deflazione che raggiunge il picco a Reggio Emilia dove le famiglie spendono oltre 200 euro in meno l’anno.