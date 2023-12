Installazioni per i selfie natalizi in Borgo Poscolle.

Negli scorsi giorni, in Borgo Poscolle, nell’area verde dedicata a Pierluigi Cappello, sono comparse nuove installazioni che in breve sono diventate la gioia dei bambini (ma anche dei grandi) e consentono di regalarsi simpatici selfie natalizi.

L’iniziativa, nata da un’idea di una esercente del posto che ha coinvolto la presidente di Borgo Poscolle, Laura Enrico, e l’amministrazione comunale per ottenere il via libera all’allestimento, consiste in due strutture in legno donate da Legnolandia di Forni di Sopra. Una è un pannello che rappresenta degli elfi, dipinti a mano, e consente di appoggiare il viso per fingersi, in uno scatto, i piccoli aiutanti di Babbo Natale.

L’altra, invece, è un grande pacco regalo rosso, con tanto di hastag #ilmioregaloseitu. Le installazioni sono diventate una piccola attrazione, sia per i bimbi della scuola dell’infanzia e della primaria adiacente, sia per chi esce dal parcheggio Magrini.

L’obiettivo dell’iniziativa, che si aggiunge alle luminarie più ricche degli altri anni, è quello di rendere il Natale più piacevole e gioioso e, visto il successo, non è escluso che l’idea verrà ripetuta, magari in forma più estesa.