Primo giorno in Parlamento per gli neoeletti friulani

Debutto in Parlamento per i neoeletti politici friulani: oggi, infatti si sono riuniti per la prima volta la Camera e il Senato della XIX Legislatura.

Ad entrare in Aula sono stati dodici parlamentari eletti nella nostra regione: otto alla Camera e quattro al Senato (per la prima volta in versione ridimensionata dopo il taglio dei componenti). I deputati del centrodestra sono Walter Rizzetto, Vannia Gava e Massimiliano Panizzut (per loro, una riconferma) mentre debuttano Graziano Pizzimenti, Nicole Matteoni ed Emanuele Loperfido. Per l’opposizione, invece, ci sono Debora Seracchiani e Isabella De Monte. Per quanto riguarda invece il Senato, il Fvg vedrà come rappresentanti i riconfermati Luca Ciriani (era capogruppo al Senato del partito) e Tatjana Rojc (Pd) mentre al debutto sono il leghista Marco Dreosto e la meloniana Francesca Tubetti. A loro si aggiungono poi Roberto Menia, Stefano Patuanelli, Ettore Rosato e Gianni Cuperlo, friulani ma eletti fuori dai confini regionali.

A Tubetti, tra l’altro, oggi è toccato il compito di affiancare la senatrice Liliana Segre, nella guida della prima giornata dell’Aula mentre Rosato ha fatto da reggente alla Camera. E se nel primo, è stata trovata la quadra con l’elezione a presidente di Ignazio La Russa (solo il supporto di Fdi e Lega mentre la maggioranza di Fi non lo ha votato), alla Camera è stato un niente di fatto dopo tre fumate nere.