Quindicenne ruba una bici fuori dal negozio: beccato in meno di 24 ore

Furto di una bici a Udine

Un ragazzo ha rubato una bici a Udine, ma è stato individuato in meno di 24 ore dalla Polizia locale grazie alle immagini della videosorveglianza.

Al Comando di Via Girardini, infatti, nei giorni scorsi è arrivata una mail da parte di un 59enne dell’hinterland udinese che segnalava il furto, avvenuto poco prima, della propria citybike (valore oltre 600 euro) lasciata per pochi minuti fuori da un negozio di via Zanon. L’uomo ha anche inviato un breve video della telecamera di videosorveglianza del negozio. Grazie alla tempestività della segnalazione e alle immagini gli agenti della Polizia locale sono riusciti a riconoscere alcuni minori che erano passati davanti al negozio poco prima del furto. Raggiunti nelle loro abitazioni a Udine, e sentiti in presenza dei genitori, gli agenti sono quindi risaliti ad un 15enne anch’egli residente nell’hinterland quale autore del furto e quindi, in meno di 24 ore, hanno recuperato la bicicletta e l’hanno restituita al legittimo proprietario. La posizione del minore è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Minorile per il reato di furto aggravato.