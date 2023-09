Cancellato il volo Trieste Cagliari.

Anche il Friuli Venezia Giulia fa i conti con la cancellazione di alcune tratte aeree dopo il decreto del Governo che mette un tetto massimo alle tariffe dei biglietti verso le isole: Ryanair infatti ha eliminato il volo Trieste Cagliari dalla programmazione.

Ad annunciarlo, è stato lo stesso chief operating officer della compagnia, Jason Mc Guinness: “Sono qui per preannunciare purtroppo una cosa che non avremmo certamente voluto: ci sarà una riduzione di quasi il 10% rispetto al programmato – ha detto da Cagliari -. Ciò è legato al decreto del governo italiano, che avrà il solo effetto di ridurre la connettività“.

Sono tre le rotte nazionali cancellate da Ryanair: Trieste-Cagliari, Alghero-Bari e Alghero-Treviso. Altre sette collegamenti invece vedranno una riduzione della frequenza: si tratta delle tratte per Milano (Bergamo e Malpensa), Roma, Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi.

“Se il risultato che si ottiene è quello di far saltare alcuni collegamenti con le isole, evidentemente la decisione presa dal Governo appare piuttosto maldestra, ma quel che più ci riguarda ha come conseguenza quella di danneggiare i collegamenti del Friuli Venezia Giulia – hanno commentato i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia, Enrico Bullian e Marco Putto -. Ci chiediamo, e lo faremo anche attraverso una interrogazione, se la Regione, che ha investito e investe molte risorse per promuovere e sviluppare l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, intende sollecitare il Governo al fine di normalizzare la situazione, evitando queste cancellazioni di collegamenti utili invece per la nostra economia e il nostro turismo”.

“Auspichiamo – concludono i consiglieri – che il Presidente della Regione possa “farsi sentire” a Roma, perché ad oggi, in seguito al provvedimento governativo, a rimetterci sono i cittadini e il territorio regionale”.