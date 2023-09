Eventi, degustazioni e il concerto di Jerry Calà, cosa fare sabato a Friuli Doc

Gli eventi di sabato a Friuli Doc.

Friuli Doc entra nel suo cuore pulsante: sabato 8 settembre, terza giornata della manifestazione, continueranno ad avvicendarsi in centro storico e nelle vie adiacenti una serie di incontri, dall’enogastronomia, alla musica di strada; e ancora eventi, visite guidate, presentazioni di squadre sportive, fino ad arrivare allo spettacolo di chiusura con Jerry Calà che si terrà in Piazza Libertà. Molti degli appuntamenti con i laboratori artigianali e le degustazioni sono ad oggi al completo.

Degustazioni e Artigian-Lab

Le degustazioni inizieranno alle 10 con il convegno-degustazione ad ingresso gratuito a cura di PromoTurismo FVG presso il Museo Etnografico del Friuli, intitolato “Di tai in tai fra Ribuele e Tocai”, e tenuto in lingua friulana dall’agronomo Enos Costantini terminerà con una “degustazion di vin furlan”.

Nuovo incontro (sold-out) con la degustazione del Prosciutto di San Daniele per gli amanti di questa prelibatezza nostrana alle ore 10.30 nella Loggia del Lionello in Piazza Libertà. A mezzogiorno, sempre alla Loggia del Lionello, sarà invece la volta di un altro prodotto DOP, il Formaggio Montasio (anche questo sold-out).

Gubane e strucchi, tesoro gastronomico della regione Friuli, con l’irresistibile mix di sapori e aromi, sono protagonisti della in via Mercatovecchio alle 15, con l’Artigian-lab curato da Confartigianato Imprese Udine (sold out).

Dalle 17, l’appuntamento consueto è in Piazza 1° Maggio nello Stand PromoTurismo FVG con l’aperitivo siglato “Io Sono Friuli Venezia Giulia”: vini del territorio, birre artigianali, liquori del FVG e assaggi enogastronomici. Sarà invece la Corte Morpurgo ad ospitare alle 17.30 Birre friulane da birrificio agricolo (sold-out).

Alla stessa ora, alle 17:30, sarà la volta della tradizionale Minestra della solidarietà in Loggia del Lionello, a cura della onlus Lady Chef, in collaborazione con il Comune di Udine. Un agri-aperitivo speciale con “Assaggi guidati di drink e cocktails da vini liquorosi e liquori “made in FVG” si farà alle ore 20.30 in Corte Morpurgo (esaurito).

Laboratori per bambini.

Friuli Doc sensibilizzerà anche i più piccoli a promuovere pratiche eco-friendly attente all’uso delle risorse naturali con quattro laboratori sulla raccolta differenziata ideati da NET Spa: “Scopri l’impronta ecologica dei cibi!, Se li lasci, non vali!” ; “Il Memory dei Rifiuti!” ; “Questo dove lo butto?” Alle ore 9:30 – 12:30 – 15:30 e 18:30 nei portici di Palazzo D’Aronco in Piazzetta del Lionello.

Presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà, alle 15, appuntamento con il laboratorio per bambini “Giocando si impara il km zero. I prodotti a Km 0 sono sostenibili e la sostenibilità è un superpotere per aiutare la Terra!” a cura di Coldiretti in collaborazione con Donne Impresa FVG.

“Lo chiamavano Leonardo” è il laboratorio, a cura di Ursus Animazione, per bambini a partire dai 6 anni che si terrà alle ore 15.00 in Loggia del Lionello per scoprire il movimento attraverso la costruzione di “automi” in legno (ingresso libero).

Laboratori per adulti.

Due i laboratori organizzati da Confartigianato Imprese Udine con il supporto di Intesa San Paolo: alle 10, in via Mercatovecchio, quello dedicato alla legatoria mentre alle 17 (stesso posto) quello di sartoria. Entrambi gli eventi sono al completo.

Eventi, concerti e spettacoli.

Corte Morpurgo alle 9:30 accoglierà I rituali del benessere di Campagna Amica, evento organizzato da Coldiretti. Per la prima volta, inoltre, il programma di Friuli Doc include eventi e sessioni che trattano i prodotti senza glutine, offrendo informazioni e prodotti per le persone con celiachia. Il convegno “Una professione senza glutine” delle ore 11 in Corte Morpurgo, organizzato da professionisti e soci di AIC FVG”, si concentrerà in particolare nel consumo fuori casa di questi prodotti.

Alle 14.30 nella Loggia del Lionello sarà presentato il libro “Il tempo della mela. Ricette e profumi in Friuli-Venezia Giulia”. Un libro di ricette antiche e nuove a base di mela nato da una ricerca di alcune studentesse dell’Università di Udine e dalla collaborazione con alcuni ristoratori della Regione. Forum editrice, 2023. A cura di N. Gasbarro, M.C. Nicoli e G. Vizzotto.

Appuntamento con la cultura friulana con la visita alle 15 per scoprire la mostra di arte tessile “Trame antiche & moderne” al Museo Etnografico del Friuli. Il museo è ospitato a Palazzo Giacomelli nell’antico Borgo Grazzano ed è dedicato alle tradizioni etnografiche e popolari della Regione.

Piazza Libertà sarà poi il palcoscenico dello spettacolo conclusivo del sabato di Friuli Doc Jerry Calà – 50 anni di libidine Concert-Show. L’artista accompagnato dalla sua band reinterpreta il suo leggendario repertorio alternando momenti di spettacolo musicale a gag esilaranti.

Sport

Un momento atteso dagli appassionati sportivi e che ritorna a Friuli Doc come consuetudine è la presentazione delle squadre sportive di basket, il rugby e pallamano in Piazza Libertà. Alle 16:30 presentazione della squadra Jolly Handball Campoformido militante nel Campionato di pallamano maschile Serie A Bronze; alle 17 UPC Tavagnacco militante nel campionato calcio femminile Serie B; alle 17:30 Rugby Udine nel Campionato maschile di Serie C e infine alle 18:30 le due squadre di basket femminile e maschile: Basket femminile Udine Women APU campionato nazionale A2 e Basket maschile Udine Apu Old Wild West campionato nazionale A2.