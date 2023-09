Lunedì 11 settembre partono i lavori in viale Palmanova a Udine.

Lunedì 11 settembre 2023 in viale Palmanova a Udine avranno inizio i lavori per la realizzazione della nuova superficie stradale. L’intervento interesserà il tratto del viale dalla rotonda all’incrocio con via Melegnano e via Pietro di Brazzà, al cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato, fino all’incrocio con via Patriarca Dionisio Dolfin compreso, e via Medici. I lavori inizieranno lunedì 11 e si concluderanno venerdì 22 settembre.

Per questo periodo sarà vietata la sosta per tutti i veicoli per tutto il tratto di strada interessato dai lavori e, laddove necessario, sarà istituito un senso unico alternato con restringimento della carreggiata.

Viale Palmanova è uno dei punti d’accesso alla città dove il transito delle automobili è più denso e frequente, soprattutto nelle ore di punta. Saranno dunque prese tutte le precauzioni per limitare i disagi agli spostamenti: i lavori inizieranno dopo le ore 9.00 di mattina; non ci saranno chiusure o limitazioni, ma una corsia sarà sempre disponibile; saranno segnalati infine percorsi alternativi, in modo che la circolazione dei mezzi si distribuisca su linee di collegamento meno trafficate.