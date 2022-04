Le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari del Friuli Venezia Giulia.

Tra i redditi dichiarati dai parlamentari friulani, il primato spetta a Laura Stabile, parlamentare triestina per Forza Italia. Nel 2021, ha dichiarato poco meno di 168mila euro di imponibile. Tra i friulani eletti, che sono venti, e le loro controparti più in vista a livello nazionale, c’è un divario certo non indifferente. Enrico Letta e Matteo Renzi, per esempio, dichiarano rispettivamente 621.818 e 488.695 euro.

Tutte queste informazioni sono disponibili sui siti di Camera e Senato, nel rispetto della legge del 1982, aggiornata nel 2014, che ne dispone l’evidenza obbligatoria sui siti del Parlamento. Trattandosi di un’operazione annuale, è possibile non solo verificare gli importi, ma anche confrontarli con quelli degli anni precedenti.

Per quanto riguarda Stabile, si vede il suo dichiarato fare un balzo in avanti rispetto al 2020. è passata infatti dai 97.480 euro nel 2020 al record regionale di 167.940 euro nel 2021. Un aumento che va imputato al pensionamento della senatrice, che aggiunge così trattamento provvidenziale e indennità di lavoro svolto.

Alla senatrice Stabile seguono poi, in ordine decrescente, Mario Pittoni, Raffaella Marin, Tatjana Rojc, Stefano Patuanelli, Luca Ciriani e Franco Dal Mas. I loro redditi spaziano dal massimo di 149.762 di Pittoni, agli 89.063 di Dal Mas. Maggiore il numero di parlamentari friulani presenti al senato: sono in tutto 13. In questo caso, il reddito massimo dichiarato è quello di Ettore Rosato, a 127.932 euro, seguito dall’appartenente al gruppo misto Renzo Tondo che, grazie anche alla sua attività di imprenditore nel settore della ristorazione in Carnia, arriva a 112.909.

Sempre in ordine decrescente, seguono Debora Serracchiani del PD (110.325 euro), il sindaco di Corno di Rosazzo Daniele Moschioni, della Lega (108.588), Massimiliano Panizzut e Aurelia Bubisutti (98.661 e 98.475 euro). Continuando a scendere, si passa in ordine per Sabrina de Carlo, Walter Rizzetto, Vannia Gava, Sandra Savino, Roberto Novelli e Luca Sut, per chiudere con Guido Germano Pittarin a 83.174.

