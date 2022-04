Finanza personale: consigli e strategie utili per investire soldi nel 2022

Al giorno d’oggi, iniziare a fare trading online è davvero molto semplice, se non altro da un punto di vista tecnico/tecnologico. Infatti gli utenti, per accedere alle Borse e ai mercati di tutto il mondo, non devono fare altro che iscriversi a un broker online. I broker sono dei siti che svolgono il ruolo di intermediario finanziario e che, previa iscrizione, permettono al trader di accedere a tutta una serie di asset specifici. Ciò vuol dire che un investitore per operare non ha più bisogno di viaggiare da una parte all’altra del mondo, né di perdere tempo cercando di reperire informazioni al telefono.

Al contrario, per fare trading online è sufficiente avere una connessione internet: ci si può collegare a un broker con il computer, con il tablet e con lo smartphone. In ogni caso, per sfruttare al meglio le potenzialità dei mercati è bene affidarsi ai consigli di esperti del settore. A questo proposito, un aiuto arriva dalla guida che spiega come investire soldi correttamente messa a punto dai professionisti di Tradingonline.com, che illustra le strategie migliori da attuare al fine di ottenere dei guadagni.

Come iniziare a investire

Per iniziare a investire in maniera consapevole occorre innanzitutto avere chiare a mente le regole del gioco. Quindi conoscere il funzionamento basilare del trading online e, soprattutto, conoscere il primo obiettivo che anima gli investitori. Ebbene, i trader hanno uno scopo chiaro e semplice: ottenere un guadagno, accrescendo così il proprio capitale di partenza. Per farlo ricorrono alla compravendita di asset, ovvero alla possibilità di comprare, di vendere e/o di scambiare i diversi beni disponibili all’interno delle Borse e dei mercati.

La parola “asset” infatti fa riferimenti a tanti strumenti finanziari differenti: azioni, materie prime, valute ecc. Per guadagnare comprando e vendendo asset si sfrutta un altro principio alla base delle negoziazioni digitali: quello della volatilità. Il prezzo degli asset infatti è quasi sempre variabile, quindi può sia scendere che salire, talvolta anche nel giro di poche ore. I trader puntano ad anticipare le quotazioni future degli asset, orientando le proprie operazioni di conseguenza. Ciò vuol dire, ad esempio, che si compra quando il valore dell’asset desiderato è sufficientemente basso. Allo stesso modo, l’asset viene rivenduto nel momento in cui il suo valore di mercato sale. Al termine di queste due operazioni, sarà stato ottenuto un guadagno.

Come scegliere gli investimenti

Un trader dunque dovrebbe essere in grado di scegliere quasi quotidianamente gli asset su cui operare: scegliere il momento migliore per comprarli, ma anche quello per venderlo o scambiarli. Detto questo, anche gli investitori più esperti non si limitano a “leggere” il mercato dinamicamente. Anche loro infatti hanno tutta una serie di pezze d’appoggio: delle linee guida, delle indicazioni di massima, da seguire a prescindere dalle novità del singolo momento. Questo insieme di informazioni è spesso descritto col nome di strategia finanziaria: una sorta di canovaccio del trader, che lo aiuta a orientarsi tra le tantissime operazioni disponibili giorno dopo giorno.

La strategia finanziaria è frutto di un’analisi obiettiva delle proprie caratteristiche. Un investitore deve quindi innanzitutto mettere nero su bianco il proprio livello di esperienza, il budget e il tempo che ha a disposizione e, ultimo ma non ultimo, il tipo di obiettivo che punta a raggiungere. Sulla base di questi dati sarà possibile iniziare a effettuare delle prime scremature, evidenziando quali investimenti siano più in linea col proprio profilo e quali invece andrebbero evitati a prescindere.

(Visited 40 times, 40 visits today)