Diego Moretti presidente del gruppo consiliare del Partito democratico in Fvg

La riconferma di Diego Moretti.

Diego Moretti è il presidente del gruppo consiliare del Partito democratico. La sua riconferma (Moretti aveva già guidato il gruppo nella seconda parte del precedente mandato consiliare) è stata decisa e ufficializzata oggi – come si legge in una nota – a seguito di una riunione di gruppo durante la quale è stato scelto anche l’ufficio di presidenza che vede Francesco Martines come vicepresidente e Massimo Mentil come segretario.

Le nomine dei tre esponenti dem, comunicate oggi al presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, fanno seguito all’elezione nell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di altri due consiglieri del Pd, Francesco Russo (vicepresidente) e Manuela Celotti (segretaria).