Le miss Universo sfilano alle grotte di Villanova

La selezione di Miss Universe alle grotte di Villanova.

Sabato 30 aprile si è svolto la selezione di Miss Universe insieme alla manifestazione “Artisti in Grotta”, un evento unico nel suo genere come location le Grotte di Villanova all’interno della meravigliosa Sala Regina Margherita, presentato da Emily Miozzo.

Il pubblico una volta sceso in Grotta accompagnato dalle guide ha potuto assistere ad una sfilata di moda, accessori, acconciature ed un ‘esposizione di opere d’arte proposte da artigiani, stilisti ed artisti della regione. Come sottofondo musicale dell’evento all’interno dell’incantevole ed emozionante scenografia naturale la violinista Nicoletta Pinosa.

Le autorità presenti alla manifestazione hanno portato il loro saluto, sono intervenuti il presidente del gruppo Gelgv Mauro Pinosa, il sindaco di Lusevera Paoloni Luca e il consigliere regionale Edy Morandini. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Agenzia Mecforyou ed il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova: patrocinato dal Comune di Lusevera, dalla Comunità di Montagna del Natisone e Torre e dal Gal Torre Natisone e inserito fra gli eventi targati “Io sono Friuli Venezia Giulia.

Visto l’unicità dell’evento Artisti in Grotta si è svolta la prima tappa del tour di Miss Universe per il Friuli Venezia Giulia. La prima parte della selezione si è svolta all’interno del ristorante “Ai Templari”, mentre la seconda parte dentro la maestosa “Sala Regina Margherita”. Gli allievi della Nuje academy e Ondina si sono occupati del backstage, makeup e acconciature.

Sono state consegnati tre titoli validi per la finale regionale, che verrà ospitata dal Golf Club di Fagagna il 3 agosto, Elisa 19 anni di Lestizza, Ilenia 20 anni di Moimacco e Andrea 17 anni di Trivignano. Miss Universe Italy ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà al meglio l’Italia alla finale di Miss Universe. Il concorso punta i riflettori su personalità, stile ed eleganza. Eleganza e innovazione che si uniscono e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata.