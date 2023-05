Furto al distributore, i ladri rubano 3.600 litri di gasolio

Il furto al distributore di Resiutta.

Furto nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio al distributore Esso di Resiutta. I ladri hanno agito tra le tra le 2.30 e le 4.30 riuscendo a rubare circa 3.600 litri di gasolio da una cisterna dell’area di servizio.

Un danno di circa 7mila euro per il titolare dell’impianto, accortosi dell’ammanco, ha denunciato l’accaduto questa mattina ai carabinieri. Ora sono in corso le indagini e si presume che il furto sia stato pianificato e messo in atto da professionisti.