Quasi 26 mila dimissioni in Fvg in 6 mesi

Sono più di 25 mila i dipendenti in Fvg che hanno deciso di presentare le dimissioni dal lavoro, con un aumento rispetto all’anno scorso che supera quello registrato a livello nazionale.

A dirlo, è un’analisi del Sole 24 Ore su dati del Ministero del Lavoro: se in Italia, nel primo semestre, le cessazioni volontarie sono cresciute del 31 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nella nostra regione l’incremento è stato del 35,5 per cento.

Nello specifico, a decidere di cambiare vita, almeno dal punto di vista lavorativo, sono stati 25.962 friulani (un dato che rappresenta il 6,30 per cento dei dipendenti complessivi). A fare questa scelta sono state in maggioranza donne (il 41,9 per cento) mentre il settore che registra la maggioranza di cessazioni è quello dei servizi, seguito dall’industria.

Le motivazioni possono essere molteplici: da un lato, si può trattare di persone che volevano farlo già da tempo, ma che hanno atteso a causa del “congelamento” della situazione nel periodo della pandemia; dall’altro, potrebbe essere un segno della vivacità del mercato del lavoro.