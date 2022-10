Nuova pasticceria a Udine

Buone notizie per i golosi: a Udine apre una nuova pasticceria.

Nel capoluogo friulano sbarca infatti la Pasticceria Artigianale Zatti, già attiva da diversi anni nel goriziano, e andrà a occupare gli spazi di via Aquileia 47, proprio dove c’era un’omologa attività. Il negozio aprirà ufficialmente i battenti questo sabato, 15 ottobre, alle 16 e promette delizie per tutti i palati che amano il dolce. Zatti è specializzato nella preparazione tradizionale di torte (ma anche crostate e pasticcini) e nel cake design, ma proporrà pure articoli da regalo per ogni occasione (ovviamente mangerecci) con uno spazio dedicato alla caffetteria.