Il viaggio tra le distillerie del Friuli Venezia Giulia.

Il 19 novembre le distillerie del Friuli Venezia Giulia si preparano ad accogliere con entusiasmo gli amanti dei distillati, desiderosi di condividere l’esperienza di un’arte millenaria. Questi luoghi affascinanti, intrisi di storia, ospitano piccole strutture di distillazione e laboratori di grande portata, antiche cantine per l’affinamento e moderne tecniche di produzione. Ora, tali ambienti solitamente riservati agli addetti ai lavori si aprono al pubblico.

Acquistando un unico biglietto al costo di 12 euro direttamente dal sito eccellenzedistillate.it, è possibile avere l’opportunità di esplorare tutte le distillerie partecipanti e partecipare a degustazioni. Ma la scoperta non sarà solo dei distillati, infatti ogni degustazione sarà accompagnata da produzioni gastronomiche artigianali che renderanno ancora più piacevole la vostra degustazione.

Accanto alla riconfermata partecipazione delle aziende Domenis1898, Ceschia, Buiese e Castello di Spessa quest’anno ci sarà anche un’inedita partecipazione di 3 produttori di Gin, giovani realtà della regione, che interpretano a loro modo e con delle peculiarità molto spiccate questo distillato dalla lunga storia: Neogassa, Farma jakne e Xedequa. I Gin saranno riuniti presso l’azienda Castel San Mauro di Gorizia che li ospiterà insieme alla straordinaria partecipazione dello storico Pelinkovac Abuja.

L’evento inizierà il 19 novembre alle 10.30 di mattina, con le prime visite, e durerà tutto il giorno fino alle 18; è possibile prenotare l’orario di visita e degustazione sul sito, dove sono presenti tutti gli orari e gli itinerari suggeriti a chi volesse visitare più di una distilleria.

Le distillerie aderenti.

Domenis1898 (Cividale del Friuli UD).

Accompagnati da Cristina Domenis potrete scoprire i locali di produzione della storica distilleria e degustare la Storica Nera e la Storica Riserva Barrique e il liquore Storica Amaro, il tutto accompagnato dagli strucchi del panificio Del Fabbro, le praline della Cioccolateria Valentinis e il biscotto Furlanut di Anjul.

Ceschia (Nimis UD).

Nel gioiello della distillazione della Valle del Ramandolo verranno presentate in degustazione la Nemas Classica, Nemas Barrique e Grappa Ramandolo, accompagnate dalla Rosa del Pulfero, la Gubana zenzero e cannella e la Gubana Classica di Cedarmas

Buiese (Martignacco UD).

“La grappa è accoglienza” e così insieme alle grappe e ai liquori dell’azienda potremo degustare la gubana alle noci, fatta secondo l’antica ricetta artigianale delle Valli del Natisone: La Cocule di Dorbolò..

Castello di Spessa (Capriva del Friuli GO)

La cantina di invecchiamento sotto il castello lascerà tutti a bocca aperta e sarà solo l’inizio prima della degustazione delle grappe all’interno delle sale del maniero. La degustazione verrà accompagnata dalle dolci attenzioni della pasticceria Maritani.

La novità 2023: il Gin Expo presso Castel San Mauro (Gorizia)

Non solo grappa ma anche giovani produttori di Gin saranno presenti in questa edizione: ospitati dall’azienda Castel San Mauro a Gorizia faranno conoscere i loro prodotti Farma Jakne con il suo HoneyGin Nataniel che nasce sul Carso, Xedequa con il Ginterior made in Trieste e lo spirito mediterraneo del gin di Neogassa. Ma con loro ci sarà anche lo storico pelinkovac Abuja che porterà l’esperienza e i ricordi di un sapore ben noto sul nostro territorio. Ad accompagnare le degustazioni il miele artigianale dell’apicoltura Parco dei Principi.