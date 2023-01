Dopo la benzina, la Slovenia fa concorrenza sul prezzo del pellet

Il prezzo del pellet in Slovenia

Non solo carburanti meno cari: nella vicina Slovenia anche il pellet è venduto ad un prezzo più conveniente.

Un sacco da 15 chilogrammi costa meno di 9 euro (8,49 euro, per la precisione), una cifra a cui in Friuli Venezia Giulia ci si può avvicinare solo in caso di acquisti di grandi quantità ossia bancali con oltre 70 sacchi, che quindi consentono di poter avere un prezzo inferiore rispetto all’acquisto singolo.

La possibilità, allora, è che i friulani si spostino nel Paese confinante non solo per i distributori di benzina, ma anche per acquistare questo materiale, che ha avuto un’impennata di richieste in seguito all’aumento del prezzo del gas. In Fvg, infatti, il prezzo del pellet è praticamente triplicato in un anno, passando dai 4 euro del 2021 agli 11/13 euro del 2022 per sacchi da 15 chili. Complice il caro energia, che ha spinto a cercare fonti di riscaldamento alternative aumentandone la domanda, ma anche il blocco delle esportazioni da parte di molti Paesi dell’Est a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, Paesi come, appunto, la Slovenia da cui tradizionalmente arrivavano molti derivati del legno.

La buona notizie è che anche in Fvg il prezzo del pellet dovrebbe scendere, almeno di un po’, grazie alla riduzione dell’Iva dal 22 al 10 per cento sull’acquisto di questo combustibile, decisa nella manovra di bilancio del Governo.