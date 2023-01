Vincita al Lotto per un fortunato giocatore del Fvg

Il Lotto torna a fare visita al Friuli Venezia Giulia: nel concorso del 10 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Staranzano, in provincia di Gorizia, è riuscito a centrare un premio del valore di 22.500 euro. L’ ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro per un totale di 33 milioni in questo 2023.