Incidenti in autostrada.

Nella prima serata di oggi si sono verificati due incidenti lungo le autostrade in Fvg. Il primo incidente si è verificato lungo la A28, nel tratto compreso tra Sacile Est e Sacile Ovest, tra Portogruaro e Conegliano, direzione Conegliano.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale dell’autostrada, la conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Sul posto l’equipaggio sanitario di un’ambulanza proveniente da Pordenone che ha trasportato poi la donna, in codice giallo, stabile, all’ospedale di Pordenone. All’interno dell’abitacolo c’era anche un cagnolino che è stato recuperato lungo l’autostrada da un utente.

Sono in corso i soccorsi, poi, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione Palmanova. Per cause in corso di accertamento, anche in questo caso, da parte degli agenti della Polizia Stradale, il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del mezzo che è finito in un fossato. Sul posto sono arrivati i mezzi dei sanitari che hanno soccorso il conducente del mezzo, un uomo di circa 50 anni che è rimasto ferito. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto anche in questo caso il personale dell’autostrada e i vigili del fuoco di Gorizia che hanno estratto dall’abitacolo il conducente del mezzo. Tutte le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Coa / Centro operativo autostradale di Udine.