Come richiedere il bonus vacanze 2023.

L’Inps ha pubblicato sul suo sito tre nuovi bandi per i bonus vacanze 2023 riservati agli studenti, per assegnare contributi per soggiorni studio e vacanze tematiche in Italia e all’estero.

I bandi del Bonus vacanze.

Il primo bando è Estate InpsInsieme Italia e sostiene soggiorni studio in Italia per i ragazzini che nell’anno scolastico in corso frequentano la scuola primaria, la secondaria di primo grado e, in caso di studenti disabili o invalidi civili al 100 per cento, la scuola secondaria.

In questo caso, l’Inps riconosce 12.020 contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata, alla differente durata del soggiorno e alla gestione di appartenenza. L’importo massimo di ciascun contributo è di 600 euro per in caso di soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti; di 1000 euro per il contributo per soggiorni di quindici giorni/quattordici notti.

Il secondo bando è Estate InpsInsieme estero e vacanze tematiche in Italia e prevede soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei. Il bando è destinato a studenti che nell’anno 2022/2023 siano iscritti alla scuole secondaria di secondo grado. Qui, i contributi che l’Inps riconoscerà sono 24.282, con un importo massimo di 2.100 euro.

Infine, il bando per il Corso di lingue all’estero, riservato a studenti che abbiano almeno 16 anni, che frequentino nell’anno scolastico 2022/2023 la classe seconda, terza, quarta o quinta di una scuola secondaria di secondo grado e che alla data del 30 giugno 2023 siano titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti enti certificatori riconosciuti dal MIUR.

In questo caso, a disposizione ci sono 1.070 contributi, che potranno arrivare al massimo a 3.900 euro complessivi (di cui fino a 300 a settimana per il corso di lingue; fino a 400 per vitto e alloggio e fino a 400 per il viaggio una tantum).

A chi spetta il bonus vacanze.

Il bonus vacanze non è accessibile a tutti: per averne diritto è necessario essere figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, o dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; o degli iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

Per tutti i bandi, è necessario aver presentato la Dsu per l’ottenimento del modello Isee che serve per quantificare il contributo.

Come richiederlo.

Si può fare domanda direttamente dal sito Inps, tramite Spid, CIE o CNS. Per Estate InpsInsieme Italia ed estero, è necessario cliccare “Sostegni, sussidi, indennità”, poi “Welfare dipendenti pubblici” e infine “Soggiorni”; mentre per i corsi di lingue all’estero dopo “Welfare dipendenti” occorre cliccare “Formazione e sviluppo personale”. Le domande possono essere inviate fino alle ore 12.00 del 27 marzo 2023.