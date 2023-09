Il Fvg doppiamente fortunato, due vincite al Lotto per oltre 70mila euro

Due vincite al Lotto in Friuli Venezia Giulia.

Questa settimana, la dea bendata ha deciso di baciare ben due giocatori della nostra regione, con una doppia vincita al Lotto per un premio complessivo di oltre 70mila euro.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare i 21.660 euro vinti a Ruda, in provincia di Udine, grazie all’opzione Lottopiù. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 854 milioni di euro in questo 2023.

Nell’estrazione di martedì 26 settembre, inoltre, a Grado, in provincia di Gorizia, al 10eLotto sono stati vinti 50 mila euro con un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.