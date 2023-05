Friuli, quattro nuovi “lavori” riconosciuti dalla Regione.

Si arricchisce di quattro nuovi profili il repertorio che racchiude le qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Friuli Venezia Giulia e riguardano le figure di baby sitter, tecnico di autoriparazione carrozzeria, installatore e manutentore di sistemi robotici e infine addetto ai servizi di promozione e gestione turistica. Lo ha stabilito la giunta regionale approvando, su proposta dell’assessore al Lavoro Alessia Rosolen, una specifica delibera.

Il Repertorio, che viene periodicamente aggiornato, è stato predisposto in funzione della necessità di istituire un sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi ambito (formale, non formale o informale). Con l’ultimo adeguamento approvato dall’esecutivo, il repertorio ricomprende 150 profili professionali, 646 qualificatori professionali regionali e 90 schede situazioni tipo.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore Alessia Rosolen – abbiamo voluto implementare l’elenco con nuove figure che vengono sempre più richieste dal mercato. Il loro inserimento all’interno del Repertorio consente alla Regione di avviare percorsi formativi gratuiti al termine dei quali acquisire la qualifica professionale e le relative competenze”.