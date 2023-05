Azienda friulana festeggia i primi 40 anni: “Impresa modello”

Udine, i primi 40 anni di PF Group.

“La storia di PF Group parla di un’azienda familiare che in Friuli Venezia Giulia ha saputo crescere ed espandersi fino a diventare una tra le aziende industriali più virtuose del settore, senza mai distrarsi da quei valori imprenditoriali di una gestione familiare“.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a Udine alla celebrazione per i quarant’anni di attività di PF Group di Udine.

Un’azienda presente nel mercato dei servizi dal 1983: inizia la propria attività come Pulitecnica Friulana muovendo i primi passi nelle pulizie civili e industriali per poi ampliare sensibilmente la propria offerta. Attualmente è una realtà in crescita con oltre 3300 dipendenti e clienti in quasi tutte le regioni italiane.

“Esempi di aziende come questa – ha aggiunto l’assessore Roberti – sono un partner importante per la Regione, sempre aperta al dialogo in termini di politiche attive del lavoro. Il nostro sistema produttivo regionale è alimentato dalle realtà che puntano con lungimiranza allo sviluppo. Festeggiarne i quarant’anni lancia un messaggio vincente per tutto l’indotto del territorio”.